Madagascar: Élections communales - Les maires en exercice en pré-campagne

Pour le compte des prochaines élections communales, les opérations de séduction ont déjà commencé. Ce sont surtout les maires en exercice qui se mobilisent.

Mode séduction activé

Des maires élus en 2019 profitent encore de leur fonction pour se distinguer à près de 4 mois des prochaines élections communales, selon le calendrier proposé par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). Ces dernières semaines, les opérations de charme battent leur plein dans les communes aux alentours de la capitale. Distribution de couverture, circoncisions de masse ou encore cours d'anglais gratuits, les politiciens ne manquent pas d'inspiration pour séduire les électeurs et garder un temps d'avance par rapport à leurs adversaires.

Réalisations

Les maires Tiako i Madagasikara sont les plus en vue et les plus actifs, au moins durant ces deux dernières semaines. Dans la commune Andranonahoatra, district d'Antananarivo Atsimondrano, le maire Haja Rasamison a effectué, au début de la semaine, une exposition de ses réalisations durant son mandat. Preuve à l'appui, l'élu d'Andranonahoatra se sent satisfait de tout ce qu'il a accompli bien que d'autres défis restent à relever. Même si le maire n'a pas encore annoncé son intention de se porter candidat à sa propre succession, ses partisans espèrent qu'il portera de nouveau les couleurs du parti TIM et de la plateforme Firaisankina aux élections du 6 novembre. Les membres du bureau politique du parti ont d'ailleurs honoré de leur présence l'événement.

Clin d'oeil

Dans la commune Ivato, district d'Ambohidratrimo, le maire Penjy Randrianarisoa a organisé des cours d'anglais gratuits pour les jeunes de la mairie. Même s'il s'agit d'une activité effectuée périodiquement par l'élu d'Ivato, à l'approche des échéances électorales, elle est sujette à diverses interprétations d'autant plus que d'autres élus effectuent des activités du même acabit dans l'objectif de faire déjà un clin d'oeil aux électeurs. En tout cas, dans la commune Ambohidrapeto, district d'Antananarivo Atsimondrano, le maire Mihary Andriatsilavo a distribué, hier, des couvertures à 503 personnes âgées. Des gestes que d'autres élus emprunteront dans les semaines à venir.

Gratuité

En tout cas, la précampagne est en train de prendre sa place. Don et contre-don, distribution de tout genre, les mois précédant les élections sont souvent l'occasion pour ceux qui aspirent à s'y présenter d'amadouer les électeurs. Il s'agit d'un véritable moment de gratuité et au fur et à mesure que la date de scrutin approche, les candidats mobilisent leur trésor de guerre dans le seul objectif de séduire le plus d'électeurs possible. Quoi qu'il en soit, pour les prétendants à la mairie de la Commune urbaine d'Antananarivo, on observe un certain attentisme. Chacun attend le bon moment pour se démarquer car il n'est pas prudent de trop afficher son ambition dans une circonscription avec des enjeux d'une importance capitale.