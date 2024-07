Madagascar: Trail-UT4M Grenoble - Mamie Andrianirina en bonne position

Le trailer Mamie Andrianirina est à suivre de près, après la deuxième journée de l'UT4M à Grenoble, hier. Il est toujours dans le TOP10.

Mamie Rivosoa Hobilalaina Andrianirina, le numéro un du trail malgache, continue de briller à l'Ultra Tour des 4 Massifs (UT4M). Après une course intense sur Taillefer de 52 km avec 3 430 m de dénivelé positif hier, il s'est hissé à la 7e place du classement général et à la 4e place dans sa catégorie Master 0 homme. Son chrono de 11h21mn44sec lui a permis de gagner deux places par rapport à sa position initiale, où il était neuvième lors de la première journée de l'UT4M 40 Vercors, une épreuve de 40 km. Le moral est au beau fixe pour le champion de l'UTOP, même si la journée d'hier était considérée comme la plus difficile.

Engagé dans la course mythique UT4M Challenge de 180 km, les deux prochaines étapes seront décisives pour Mamie. Aujourd'hui, il affrontera la troisième étape Belledonne de 45 km avant de conclure demain avec la course de 41 km dans le massif de Chartreuse. Quant à sa stratégie, Mamie opte pour une approche progressive. C'est sa première participation, donc il observe tout en courant. Il affronte des parcours très difficiles et des adversaires prestigieux qu'il ne peut pas surmonter directement. Bien qu'il ait un niveau similaire dans les descentes et les plats, ses adversaires ont un avantage en montée grâce à l'utilisation de bâtons. Mamie, n'ayant pas l'habitude de porter ce matériel, s'adapte en utilisant ses mains. Avec deux étapes restantes, il se sent en bonne forme et prêt à continuer à concourir.

Angela Nirinasoa, également engagée dans l'épreuve du Challenge 180 km, occupe la 11e place au classement féminin avec un temps de 15h23mn53sec. Angela se classe quatrième dans sa catégorie Master 0 dame. L'écart est très serré entre les coureuses, la première étant seulement à 20 minutes d'avance. Pour rappel, ces deux trailers malgaches ont pu participer à cet événement grâce à leur victoire au Challenge 135 km de l'UTOP lors de la 15e édition.