Madagascar: RDJ/21e anniversaire - « L'objectif c'est de faire connaître le sport, être la radio numéro 1 sport à Madagascar »

Depuis ses débuts en 2003, la Radio des Jeunes (RDJ) a été un bastion culturel et musical à Madagascar. Aujourd'hui, alors qu'elle célèbre ses 21 ans d'existence, la RDJ ne se contente pas seulement de diffuser de la musique entraînante et de promouvoir la culture locale, elle s'affirme également comme un acteur montant dans le domaine du sport, grâce en grande partie à Tahiana Rasolojaona alias « Jaytaxx », fondateur de la station. Champion de Madagascar à trois reprises en Run, il incarne la fusion parfaite entre la musique et le sport à la radio. « Je suis assez actif dans le domaine, notamment dans tout ce qui est un peu sport extrême.

Les vélos, faire du trekking, du basketball, on me connaît bien dans ces domaines aussi. Et puis bien évidemment dans le run, puisque c'est dans cette discipline que j'ai quand même brillé. Donc oui, il y a une relation avec la RDJ, évidemment. C'est la passion pour le sport, la musique et la jeunesse. Tout est combiné, à la fois pour moi en tant que personne publique et évidemment pour la radio en tant que personne morale », a-t-il affirmé. L'engagement de Jaytaxx dans le sport a largement influencé l'image de la RDJ. « Notre objectif est bien sûr de couvrir tous les sports, même s'il existe toujours des préférences comme vous l'avez mentionné.

Dans les années à venir, nous visons à élargir notre champ d'action pour inclure une variété de disciplines, en mettant l'accent sur les sports populaires. Nous avions déjà tenté de lancer des émissions hebdomadaires spécialisées de 26 minutes sur le sport. Malheureusement, la crise sanitaire due à la Covid-19 a mis ces projets en suspens. Nous nous efforçons maintenant de les relancer avec pour objectif de promouvoir véritablement le sport. Notre ambition est de devenir la première radio sportive à Madagascar », a-t-il souligné. La station continue de repousser les frontières, unifiant la musique, la culture et le sport pour enrichir la vie de sa communauté auditive à Madagascar.