Afrique: Prise en charge des urgences sanitaires sur le continent - L'OMS affûte ses stratégies à Dakar

La prise en charge des urgences sanitaires est au coeur des priorités de l'Organisation mondiale de la santé. Hier, jeudi 18 juillet une réunion du groupe consultatif technique du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique sur la préparation et la riposte aux situations d'urgence, s'est tenue au centre régional pour la gestion des situations d'urgence sanitaire de Diamniadio.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en place un hub régional d'urgence pour l'Afrique de l'Ouest et du centre implanté à Dakar. Selon la directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du centre Dr Matshidiso Moeti, une telle réalisation pourrait être envisagée en Afrique de sud, offrant ainsi à cette partie de l'Oms, un troisième hub de ce genre après le Sénégal et le Kenya. Hier, jeudi, une réunion inaugurale du groupe consultatif technique du bureau régional de l'Oms s'est tenue dans ce site.

Un rendez-vous qui entre dans le cadre des efforts qui sont faits pour renforcer la capacité de la Région africaine à mettre en place une riposte diligente et efficace face aux crises sanitaires et pour sauver des vies. Selon Dr Moeti, ladite réunion fait suite à celle tenue mercredi dernier à Mbour. « Nous avons eu deux jours de réunion avec les experts de l'OMS pour voir comment organiser et faire face aux urgences sanitaires et humanitaires auxquelles notre région est confrontée », a-t-elle fait savoir.

Aujourd'hui, la directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du centre soutient que tous les secteurs sont impactés avec 80% des urgences qui sont liées à des maladies et les 20 autres aux catastrophes naturelles, d'où l'urgence de mettre en synergie les actions, l'expertise pour faire face aux virus en cas d'épidémies. « Les défis sont nombreux et concernent plus les ressources humaines mais aussi financières pour prendre en charge la santé de ces millions de personnes dans le besoin. Il s'y ajoute le défi d'avoir des données pour pouvoir analyser les maladies, les gérer mais organiser la riposte », fait -elle savoir.

%

Pour le directeur dudit centre d'urgence, Pr Thierno Baldé, il est important de renforcer la riposte. A cet effet, il a estimé que pour pouvoir le faire, il doit y avoir une synergie d'action. Les principales fonctions qui lui sont assignées sont de soutenir les Etats membres et de renforcer la coordination sous régionale des situations d'urgence, de servir de centres d'excellences régionaux mais aussi de stocker et déployer rapidement les fournitures et les équipements d'urgence. « Aujourd'hui, nous surveillons tous les signaux, les analysons et les détectons afin de permettre à l'Oms d'organiser la riposte. Nous avons une grande capacité de logistiques dont nous avons démarré le déploiement», a-t-il renseigné. Et d'ajouter : « la surveillance est plus orientée dans les épidémies qui sont présentes dans la région OMS de l'Afrique de l'Ouest telles que la rougeole, le choléra, la diphtérie mais aussi les déplacements massifs ».

Rappelons que ledit centre a été mis en place au Sénégal en 2017 suite à l'épidémie d'Ebola qui avait touché le pays en 2014. Inauguré en décembre 2023, les réalisations du hub de Dakar de janvier à juin de cette année courante concernent le renforcement de la coordination des partenaires régionaux pour la gestion des urgences de santé publique, la mobilisation des ressources et le déploiement des actions de réponse du hub dans les 72h, l'appui technique et stratégique direct aux 27 pays en matière de formation; l'accompagnement et le renforcement des capacités de préparation et de réponse mais aussi le lancement des activités du centre d'excellence en données, innovation et intelligence en ajoutant du personnel pour la surveillance, renseigne-t-on.