Madagascar: Hydrocarbures - Le dépôt d'Ambohijanaka remis sur les rails

Le projet de relocalisation du dépôt pétrolier d'Ankorondrano semble remis sur les rails. L'Office Malgache des Hydrocarbures annonce en effet dans sa revue du secteur pétrolier aval du premier trimestre de cette année que « le démarrage des travaux est imminent. Des travaux de terrassement ont déjà été effectués et le démarrage des travaux de construction est imminent en attendant quelques formalités administratives », indique cette revue trimestrielle de l'OMH. Cette infrastructure sera érigée en vue de délocaliser le dépôt pétrolier d'Antananarivo vers les périphéries. Le dépôt de carburant aura une capacité de stockage de 49 000 m3 et sera extensible jusqu'à 60 000 m3.

Le projet, baptisé Tanisoa, «est une initiative de la Logistique Pétrolière SA visant à améliorer la qualité et la sécurité de vie des citoyens vivant dans les zones suburbaines, densément peuplées», indique l'OMH dans sa revue du secteur pétrolier aval pour le premier trimestre de 2024. Ce dépôt sera plus moderne et mieux équipé que celui d'Ankorondrano si l'on en croit les explications de l'OMH.

« Cette nouvelle infrastructure occupera plus de 9 hectares et disposera d'une zone verte de plus de 8,7 hectares pour assurer un périmètre de sécurité autour du dépôt ». Naguère en chantier depuis quelques années, les camions ont afflué pour transporter des terres issues des terrassements de ce chantier. Ce projet de relocalisation du dépôt d'Ankorondrano a été concocté depuis 2010. À cette époque, les raisons de congestion et de sécurité publique ont été avancées pour motiver ce déplacement.

Si jamais un incendie se déclare et qu'il n'est pas maîtrisé aux alentours du dépôt d'Alarobia avec ces dix citernes de produits inflammables, c'est tout Ankorondrano, Ambodivona, Antanimena, Amboditsiry, Ankazomanga, Andraharo et Ivandry, soit un rayon de dix kilomètres, qui explose. Cette infrastructure, située en pleine zone industrielle, devait selon un communiqué de presse de la présidence en 2019, être désaffectée et déménagée hors de la ville « pour clause de non-conformité à la sécurité urbaine ».