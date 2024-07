Afrique: Tennis de table/Championnat d'Afrique - Les soeurs Rakotondrazaka championnes en double

Un an après le titre de champion d'Afrique en double messieurs, Océane et Mayane Rakotondrazaka suivent les traces de leurs aînés et se sont hissées sur le toit continental U15F.

EXPLOIT impressionnant. Les soeurs Océane et Rina Mayane Rakotondrazaka remportent le titre de championnes d'Afrique chez les U15 filles. Les championnats d'Afrique de tennis de table des jeunes se déroulent cette semaine à Gaborone, au Botswana. Après les médailles de bronze par équipe des garçons et des filles mardi, Océane et Mayane se sont hissées sur la plus haute marche du podium et ont décroché la médaille d'or dans l'épreuve double filles.

La paire malgache a défait, au bout du suspense en finale qui a duré 35 minutes, la formation tunisienne composée de Mariam Brahimi et Ela Saidi par 3 à 2. Les filles ont toujours été menées lors des cinq sets. Les Tunisiennes ont mené 5 à 1 pour être égalisées 9 partout avant de l'emporter 11/9. Océane et Rina, menées avec quatre points d'écart, sont arrivées à arracher le deuxième set (11/9). Le troisième set est revenu aux Tunisiennes qui ont su profiter de la déconcentration des filles. Très disputé, le quatrième set a été ravi par les Malgaches (11/9). Menées d'une longueur d'avance au début du cinquième set décisif, les pongistes de la Grande île ont su garder le score jusqu'à 7 partout. Océane et Mayane ont ensuite mené d'un point d'écart jusqu'à 10-9 mais n'ont pu décrocher la victoire qu'après trois balles de match.

Victoire sur le fil

En demi-finales, les soeurs Rakotondrazaka ont éliminé par 3 à 1 la formation ougandaise composée de Patra Nasirumbi et Patience Anyango. Elles ont arraché sans trop forcer le premier set par 11/7. Les Ougandaises ont par la suite égalisé un partout (3/11). La paire malgache a ensuite assuré la victoire lors des deux derniers sets 11/8 11/5. En quarts de finale, les filles ont battu au bout du suspense par 3 à 2 les Sud-africaines Nitara Totaram et Tamika Van As (9/11 10/12 11/2 11/5 11/3). En huitièmes, le duo malgache a écarté par forfait une équipe ghanéenne. Les garçons, Jeremy et Josh Andriantahina, ont échoué en seizièmes de finale. Ils ont perdu 2 à 3 contre les Botswanais.

Le coup d'envoi des épreuves individuelles a été lancé hier. Les filles ont été toutes en roue libre en phase de groupes. Rina s'est imposée d'entrée 3 à 1 contre la Botswanaise Boitlamo Nkele (11/3 8/11 11/2 11/5). Tina Andriantahina a dominé Martha Raleie du Lesotho par 3-0 (11/6 11/8 11/2) et Ranto a défait la Sud-africaine Nitara Totaram par 3-0 (11/9 11/5 11/3). Les garçons ont, quant à eux, raté leur entrée. Daniel Andriamihaja a perdu contre l'Ougandais Joseph Sebatindira (0-3). Josh Andriantahina s'est incliné devant l'Égyptien Mohamed Abdelhalim (0-3). David Ranarison s'est plié devant le Ghanéen Israel Aklie (0-3) et Jeremy Andriantahina contre le Tunisien Moemen Sghaier (0-3). Les filles pourront encore briller ce week-end en simple.