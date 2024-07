Madagascar: Festival du cinéma au féminin - Deuxième compétition internationale pour « Debout »

Le film documentaire « Debout » de Felana Rajaonarivelo sera à l'honneur au Festival du Cinéma au Féminin au Congo, qui se déroulera du 19 au 26 août.

Le film documentaire «Debout » de Felana Rajaonarivelo, en collaboration avec Canal+ Madagascar, a été sélectionné pour le prestigieux Festival du Cinéma au Féminin qui se tiendra au Congo du 19 au 26 août. Ce film sera en concurrence avec cinq autres documentaires internationaux, marquant ainsi sa deuxième participation en compétition après le Festival international des films de femmes (FIFF) de Cotonou, tenu en février dernier au Bénin.

« Après le FIFF de Cotonou, nous avons apporté quelques améliorations techniques mais sans toucher au contenu. Nous avons ajouté des sous-titres en anglais et en français, et répertorié tous les lieux de projection du film. J'ai refait le montage sans changer l'angle et l'objectif du film. 'Debout' parle de la force et du combat des femmes handicapées, non pas pour évoquer leur handicap et leur tristesse, mais pour montrer leurs défis à surmonter leur handicap », explique Felana Rajaonarivelo.

Le Festival du Cinéma au Féminin est un événement international mettant en avant les oeuvres des femmes à travers quatre catégories distinctes comme long-métrage fiction, court-métrage fiction, documentaire et cinéma d'animation.

%

Les héroïnes de l'ombre

« J'ai envoyé 'Debout' aux divers festivals internationaux, mais c'est au festival du Congo qu'il a été sélectionné. J'ai soumis 'Debout' en janvier, et c'est avant-hier que j'ai appris sa sélection alors que j'étais sur le point d'abandonner ce projet pour me concentrer sur mon autre film, 'I-reny'. Cette annonce a ravivé notre espoir et notre confiance », ajoute la réalisatrice. Le thème du festival, « Les héroïnes de l'ombre », résonne parfaitement avec le sujet de « Debout ». Felana Rajaonarivelo espère que ce film, qui lui tient particulièrement à coeur, saura toucher le public, d'autant plus qu'elle l'a réalisé alors qu'elle était malade. « Être sélectionné dans deux festivals internationaux, c'est déjà un accomplissement pour les réalisateurs malgaches. Actuellement, je suis en pleine enquête pour mon prochain film avec Canal+, prévu pour mars 2025, qui portera encore sur les femmes », conclut-elle.