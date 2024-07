Sénégal: Basket - Coupe du maire messieurs (40ème édition) : l'Uso défie le DUC

La finale de la Coupe du Maire de basket masculin, va opposer l'Union Sportive de Ouakam au Dakar université club, ce samedi 20 juillet, au stadium Marius Ndiaye, à partir de 19h30.

Uso-Duc ! C'est l'affiche de la finale de la coupe du maire messieurs. Victorieuse du Duc (62-49) en quart de finale de la Coupe Saint-Michel, l'Union Sportive de Ouakam voudra surfer sur cette dynamique pour aller chercher sa première Coupe du Maire. Les Ouakamois n'ont d'ailleurs que cette compétition pour sauver leur saison. Ils disputent pour le moment les play-down (phase de maintien en N1). Une victoire face au Duc pourrait remotiver l'équipe.

Ce ne sera pas facile car le club estudiantin lorgne son 6ème trophée après ceux acquis en 2008, 2012, 2013, 2015 et 2022. Duc est qualifié pour la finale du championnat contre Ville de Dakar, prévue le 28 juillet. Il est en lice en Coupe du Sénégal et va croiser l'AS Douanes en demi-finales retour, ce mardi.

Les « Étudiants » sont donc plus en jambes en cette fin de saison. Ils pourront s'appuyer sur leur collectif en l'absence de leurs supporters en retrait à cause de la mise en place du comité de gestion qui gère les affaires courantes en attendant l'assemblée générale du 24 août.

Programme : finale

Samedi 20 juillet 2024

Stadium Marius Ndiaye

19h30 US Ouakam - Duc

Palmarès

2023 : JA, 2022 : Duc, 2021 : néant (Covid), 2020 : néant (Covid), 2019 : néant (Covid), 2018 : AS Douanes, 2017 : ASFA, 2016 : AS Douanes, 2015 : Duc : 2014 : SIBAC, 2013 : Duc, 2012 : Duc, 2011 : AS Douanes, 2010 : JA, 2009 : AS Douanes, 2008 : Duc, 2007 : AS Douanes, 2006 : AS Douanes, 2005 : Bopp, 2004 : Bopp, 2003 : JA, 2002 : Gorée, 2001 : ASFO, 2000 : Gorée, 1999 : Bopp, 1998 : AS Douanes, 1997 : AS Douanes, 1996 : AS Douanes, 1995 : AS Douanes, 1994 : Bopp, 1993 : JA, 1992 : ASFA, 1991 : ASFA, 1990 : ASFO, 1989 : JA, 1988 : AS Douanes, 1987 : ASFO, 1986 : Gorée, 1985 : Police