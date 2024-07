Sénégal: Démarrage du Bfem, ce lundi 22 juillet - Plus de 190 000 candidats attendus

L'année scolaire 2023-2024 boucle son dernier examen avec le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) qui démarre ce lundi 22 juillet 2024, sur toute l'étendue du territoire national. Après le Certificat de fin d'études élémentaires et l'entrée en sixième chez les scolaires, le baccalauréat dans le moyen secondaire, le système éducatif qui a traversé une année lourde de menaces, en raison du contexte socio-politique chargé, est parti pour se tresser des lauriers de résilience. 190896 candidats dont 109940 filles et 80 956 garçons sont à la recherche du diplôme marquant le passage au cycle secondaire.

Après les élèves de CM2 et de Terminale, c'est au tour de ceux des classes de 3e de faire leur examen. Le Brevet de de fin d'études moyennes (BFEM) démarre ce lundi 22 juillet 2024, sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 190896 candidats dont 109940 filles et 80 956 garçons contre 189753 en 2023, soit un écart positif de 1143 candidats, à la recherche du diplôme marquant le passage au cycle secondaire. Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy avait dévoilé ces chiffres lors d'un Conseil interministériel dédié à la préparation des examens et concours au mois de mai dernier.

En effet, on compte parmi ces candidats 135 enfants à besoins éducatifs spéciaux et 5.872 qui n'ont pas de pièces d'état civil, soit un taux de 3,07%. Pour le brevet qui atteste des connaissances et compétences acquises en fin de collège, à l'issue de la classe de troisième, les candidats sont ainsi répartis dans 1155 centres contre 1135 en 2023, soit un écart positif de 20 centres pour 1315 jurys contre 1277 en 2023, soit un écart positif de 38 jurys. A noter que pour l'année dernière, le Brevet de Fin d'Etudes Moyennes (BFEM) avait connu un taux de réussite de 76,30% contre 70,38% en 2022, soit un écart positif de 5,92%.