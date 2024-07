Algérie: Présidentielle du 7 septembre - Publication d'un arrêté fixant les modalités de couverture médiatique des candidats

ALGER-L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a rendu publique un arrêté fixant les modalités et procédures d'accès aux médias audiovisuels et de couverture médiatique des candidats à la Présidentielle du 7 septembre prochain.

L'arrêté fixe également les modalités de couverture médiatique des candidats à la Présidentielle par la presse écrite et la presse électronique, ainsi que l'annonce des candidatures via les réseaux sociaux.

Le même texte, impose, également, aux médias audiovisuels d'assurer, aux candidats ou à leurs représentants, une participation équitable aux émissions programmées.

Les médias, sont également, tenus, d'après le même texte, de garantir "une couverture médiatique équitable des activités des candidats durant la campagne électorale".

En outre, les médias concernés s'engagent à couvrir avec, équité et objectivité, la campagne électorale de tous les candidats à l'élection présidentielle, et doivent, de même, garantir le droit de réponse dans les délais impartis conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi relative à la presse écrite et électronique, et l'article 38 de la loi relative à l'activité audiovisuelle".

Lors de leur couverture des activités des candidats pendant la campagne électorale, les médias sont appelés à "respecter une série de règles relatives aux principes de crédibilité et d'impartialité en interrogeant les candidats sur leurs éventuelles contradictions et leur demandant des précisions concernant leurs programmes.

Il est également impératif de vérifier la véracité des informations relayées, et qui pourraient influencer le choix des électeurs, afin d'éviter la diffusion d'infox, d'après l'arrêté de l'ANIE.

Il convient également de "s'interdire tout traitement préférentiel envers tout candidat participant à l'élection" et de "veiller à ce que les journalistes et les techniciens qui en dépendent, les militants de l'un des partis participant à l'élection et ceux qui soutiennent un candidat ou ont un lien avec un quelconque candidat, s'abstiennent de couvrir la campagne électorale".

La décision exige en outre de "veiller à ce que la reprise des extraits des communiqués et des déclarations de candidats ou de leurs représentants, ne déforme ni sens général ni la signification initiale du document".

Ces règles incluent également - selon le même arrêté - "le respect de la vie privée et de la dignité des personnes, l'observation du principe de la présomption d'innocence et l'abstention, pendant la couverture de la campagne électorale, de transmettre toute annonce ou déclaration contenant des propos ou des images de nature à inciter à la haine, à la discrimination, à la violence ou à jeter le discrédit sur les institutions de l'Etat".

Il s'agit également de la nécessité de "respecter la période de silence électoral de trois (3) jours précédant le jour du scrutin, durant laquelle tous les médias ne sont autorisés qu'à couvrir les aspects organisationnels de l'élection, sensibiliser et informer les citoyens sur les modalités de vote et l'enjeu du scrutin, contribuer à la promotion du sens civique, respecter le principe d'interdiction de l'utilisation de tout moyen publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de campagne électorale", ne pas publier ou diffuser des sondages d'opinion relatifs aux intentions de vote des électeurs et les cotes de popularité des candidats à moins de 72 heures au niveau national et 5 jours pour la communauté nationale établie à l'étranger, avant la date du scrutin".