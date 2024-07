Afrique: L'Algérie salue les conclusions issues de la 16e session du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de l'UA

ACCRA — L'Algérie a salué, vendredi à Accra (Ghana) par la voix du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, les conclusions issues de la 16e session du Comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de l'Union africaine (UA).

Dans son allocution sur la clause relative au rapport du Comité de défense et de sécurité, prononcée lors des travaux de la 45ème session du Conseil exécutif de l'UA, débutés jeudi, M. Attaf a déclaré que la délégation algérienne "salue les conclusions issues de la 16ème session du Comité technique sur la défense, la sûreté et la sécurité, notamment les décisions et recommandations visant à accélérer l'activation de la Force africaine en attente (FAA)".

Le ministre a salué également l'annonce par la Commission de l'UA de la pleine opérationnalisation de la Capacité régionale de l'Afrique du Nord (NARC) qui fait partie des cinq régions de la FAA. Cette annonce, poursuit M. Attaf, intervient à la suite "des inspections sur le terrain menées par des experts onusiens et africains des différentes composantes de la FAA et des capacités militaires, civiles et logistiques dont elle dispose, qui répondent réellement à toutes les normes internationales en la matière".

Ainsi, M. Attaf a appelé à l'adoption du rapport présenté et du projet de résolution joint, tout en renouvelant l'appel à accélérer le traitement des lacunes juridiques qui entravent encore la progression de l'activation de la FAA, notamment le mémorandum d'entente qui devrait être conclu entre la Commission de l'UA et les cinq régions de la FAA.