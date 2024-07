Tunisie: Le président Kaïs Saïed annonce briguer un nouveau mandat lors de l'élection du 6 octobre

En Tunisie, le président de la République, Kaïs Saïed, a annoncé dans une vidéo, postée sur la page Facebook de la présidence, sa candidature à l'élection présidentielle. Le scrutin doit se tenir le 6 octobre prochain, dans un contexte politique de restriction des libertés et de répression des opposants politiques.

C'est lors d'une visite à Borj El Khadra que le président Kaïs Saïed a annoncé qu'il allait briguer un nouveau mandat. Ce lieu, à l'extrême sud tunisien et à la frontière conjointe entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie, est hautement symbolique, selon les mots du président dans son discours : « J'ai choisi cet endroit pour réaffirmer que la Tunisie est un État uni, du point le plus au Nord au point le plus au Sud, et qu'elle le restera, si Dieu le veut », a dit le président.

Après cette phrase solennelle, le chef de l'État a mis en garde contre les tentatives d'infiltration et de désinformation pendant la période électorale. Cela tout en incitant les citoyens à ne pas accepter d'argent en échange du parrainage d'un candidat. Car les prétendants à la présidentielle ont jusqu'à la fin du mois pour récolter les 10 000 parrainages nécessaires au dépôt de leur candidature.

Le contexte de cette élection est bien différent de celle de 2019 où le président Kaïs Saïed avait été élu avec plus de 70 % des voix. Depuis son coup de force, il y a trois ans, le chef de l'État monopolise les pouvoirs après avoir dissous le Parlement et fait voter une nouvelle Constitution par référendum. La plupart des opposants politiques et des voix critiques sont actuellement en prison, un contexte sans réel contrepouvoir pour faire concurrence à sa possible réélection.