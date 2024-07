Seychelles: La délégation olympique des Seychelles reçoit les encouragements du président Ramkalawan

Deux olympiens porteront pour la première fois le drapeau des Seychelles lors des prochains 33èmes Jeux Olympiques, prévus à Paris, en France, du 26 juillet au 11 août.

La nageuse Khema Elizabeth et le sprinter Dylan Sicobo ont eu l'honneur d'être les porte-drapeaux des Seychelles lors de la cérémonie d'envoi de la délégation de la nation insulaire. Seule Mme. Elizabeth était présente puisque M. Sicobo est déjà en France ainsi que le nageur Simon Bachmann, l'autre athlète seychellois qui sera présent aux Jeux, et le seul parmi les trois à avoir participé à des Jeux Olympiques. M. Bachmann faisait partie de l'équipe de cinq participants Seychellois aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a remis à Mme. Elizabeth le drapeau des Seychelles lors de la cérémonie et, dans son discours, il a exhorté les athlètes à profiter au maximum de cette expérience. "Je veux que les athlètes sachent que nous suivrons leurs performances à Paris et que lorsque vous reviendrez, après avoir côtoyé certains des meilleurs au monde, cela enrichira certainement votre développement", a-t-il déclaré.

M. Ramkalawan a également souligné l'importance de la solidarité dans le sport et a partagé sa déception face aux nombreuses conflits interne dans les sports locaux. "Une fois pour toutes, ne cherchons pas à rivaliser entre nous au sein d'une fédération, mais cherchons plutôt à rivaliser avec nos adversaires", a-t-il ajouté. Quant à Mme. Elizabeth, elle a déclaré : "C'est un grand honneur pour moi d'être le porte-drapeau des Seychelles, surtout étant une petite île et c'est un grand plaisir de pouvoir élever notre drapeau."

La cérémonie s'est déroulée en présence des membres de la délégation seychelloise de 10 personnes pour les Jeux. L'équipe de trois athlètes des Seychelles de cette année est le plus petit groupe que la nation insulaire, située dans l'ouest de l'océan Indien, n'ait jamais envoyé aux Jeux Olympiques. Mme. Elizabeth participera à l'épreuve du 50 m nage libre le samedi 3 août, tandis que M. Sicobo participera à la course des 100 m le même jour.

Les deux athlètes rejoignent la liste des athlètes qui ont porté le drapeau des Seychelles lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les porte-drapeaux des derniers Jeux de Tokyo, au Japon en 2021, étaient les anciens sportif et sportive de l'année, le marin Rodney Govinden et la nageuse Felicity Passon. Les deux athlètes avaient obtenu leur place pour les Jeux.

L'autre athlète qui représentera les Seychelles aux jeux est un autre nageur, Simon Bachmann, qui participera à l'épreuve du 200 m quatre nages individuelle le 1er août. Ce sera la 11e fois que les Seychelles participeront aux Jeux Olympiques. La première fois, c'était aux Jeux de Moscou en 1980. La ministre pour la Famille, la Jeunesse et les Sports, Marie-Céline Zialor, était également présente à la cérémonie d'envoi. Elle a réitéré quel honneur c'est de représenter le pays lors de tels événements et a demandé aux athlètes de faire de leur mieux pour représenter le pays de manière positive.

"Nous continuerons à soutenir le sport aux Seychelles et je reste confiante et continuerai à parler des Seychelles remportant leur première médaille olympique, jusqu'au jour où cela arrivera", a-t-elle ajouté. La délégation des Seychelles comprend la présidente de la Fédération aquatique des Seychelles, Murielle Morgan, l'entraîneur de natation Barnsley Albert, Wilfred Adrienne de la Fédération seychelloise d'athlétisme et la médecin-conseil, Julie Sham-laye.

Le chef de la délégation est Jeffrey Lagrenade et fera également partie de la délégation le vice-président et le secrétaire général de l'Association des Jeux Olympiques et du Commonwealth des Seychelles (SOCGA), Michel Bau et Alain Alcindor, respectivement.