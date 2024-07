Congo-Kinshasa: Freddy Roosemont - « la Belgique fait face pour le moment à une augmentation considérable des demandeurs d'asile congolais »

Grand Témoin reçoit Freddy Roosemont, Directeur général de l'Office belge des étranger (OEB). Dans son entretien avec Michel Kifinda Ngoy, il affirme avoir enregistré en 2023, plus de 1. 200 demandes de protection et plus de 650 depuis le début de cette année. Freddy Roosemont souligne que ces demandes sont systématiquement rejetées et les personnes finissent souvent par vivre dans la clandestinité, sans bénéficier d'aucune aide financière, avant d'être retournées au pays.

« De ceux qui ont déjà fait leur voyage en Belgique, personne ne veut avouer que c'est un échec. Ils présentent leur situation individuelle beaucoup plus positive qu'en réalité. Ils envoient des photos avec des grandes voitures et belles maisons qui ne sont pas les leur. Parce que la situation des gens qui viennent ne Belgique sans document de séjour est assez difficile », explique le DG de l'OEB. Il ajoute cette catégorie de migrants n'ont pas de travail légal, ni de soins de santé, non plus de logement offert par l'Etat.