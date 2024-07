Sénégal: Le pays cherche des mesures contre l'explosion des loyers vécue de plein fouet à Dakar

Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye demande au gouvernement de se pencher sur la construction de logements sociaux et les mécanismes de régulation des coûts du loyer alors que ces 20 dernières années le prix des locations a flambé dans la capitale. Entre 1994 et 2014, les loyers ont augmenté de 256 %, selon des données gouvernementales, ce qui rend les logements de plus en plus inaccessibles.

À Dakar, dans le quartier des Mamelles, c'est sous un toit de tôle adossé au mur d'une maison en construction que Yoro Ba a installé sa boutique. Il vend des jus, du pain et de la lessive. Arrivé il y a deux ans de Guinée avec sa femme et son fils, il n'a rien trouvé d'abordable à louer, ni pour sa boutique, ni pour se loger, à part un abri en bois à 15 000 francs CFA par mois. « Là, on dort là-bas la nuit. Le matin, on vient avec tous les bagages. Et le soir, on descend avec les bagages », explique-t-il.

Trois petits abris en tôle sont collés à sa boutique à l'arrière d'un immeuble en construction. Devant, les enfants jouent. Du linge sèche, posé sur des sacs de ciments. C'est là que Mamadou vit aussi depuis 12 ans. Journalier sur les chantiers, le Guinéen vit dans l'une de ces baraques sans eau ni électricité, avec femme et enfant. « Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien du tout. Pour avoir de l'eau, on demande au chantier. Des fois, ils nous en donnent, des fois non », ajoute-t-il.

%

Impossible de savoir combien de personnes à Dakar vivent dans ces conditions. Elimane Sall de l'association des défenses des locataires confirme : le manque de logement est un problème de fond, alors que Dakar attire pour trouver du travail. « Beaucoup de pays de la sous-région envoient les étudiants ici. Il y en a qui viennent aussi s'installer à Dakar, ce qui fait qu'il y a une très forte demande qui ne peut pas être satisfaite. Il faut aussi ajouter à cela le laxisme qu'il y a, l'État n'étant pas présent », observe-t-il.

Les associations de la société civile pointent le manque de logements sociaux et l'absence de régulation des loyers qui flambent, deux problèmes urgents. L'association de défense des locataires appelle à ce que l'État prenne des mesures efficaces pour réglementer le secteur du logement à Dakar.

Toutes les autorités qui ont dirigé le Sénégal ont fait des règles ou des textes régissant le loyer. Mais sur le terrain, l'applicabilité pose problème. Donc il n'y a pas de suivi réel. C'est un secteur qui a été laissé à lui-même depuis très longtemps.

Pour Elimane Sall qui préside l'association de défense des locataires s'il y a urgence à réglementer le secteur, il faut surtout trouver un moyen efficace de faire respecter une baisse des loyers