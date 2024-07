Congo-Brazzaville: Les jeunes formés aux techniques du journalisme mobile reçoivent leurs certificats

Cinquante jeunes passionnés du métier de journalisme ont reçu les certificats de formation au terme d'un stage sur les métiers de l'audiovisuel et de la culture (Formac), organisé par le Centre national de la radio et de la télévision (CNRTV) et la Maison russe? en collaboration avec le Studio 210, une émission consacrée à la culture et aux religions.

Organisée du 1er au 15 juillet à Brazzaville et placée sur le thème « Le mojo au coeur de l'innovation », la formation avait pour objectif de donner aux jeunes les bases de différents métiers liées à l'audiovisuel et à la culture, en les formant aux techniques du journalisme mobile, c'est-à-dire, à la collecte de l'information à l'aide d'un smartphone.

La session a permis de renforcer leurs connaissances en journalisme, à l'ère du numérique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quinze jours durant, ils ont été formés sur « L'éthique journalistique et la déontologie », « L'initiation au montage vidéo », « L'information et ses critères », « Les réseaux et médias sociaux », « Les codes du reportage culturel », « Les industries culturelles et créatives » ainsi que sur « L'expérience et la pratique du Mojo ».

L'initiative a renforcé plusieurs acquis selon le représentant des jeunes stagiaires, Junior Fertyle Charles Mountsambote, qui a assuré que « les apprenants sont outillés sur la réalisation de projets audiovisuels au moyen de leur smartphone, afin de s'imprégner des réalités du métier du journalisme sur le terrain ».

La Formac est un espace d'apprentissage pour les jeunes, les aidant à éviter l'amateurisme dans la pratique du métier de journalisme. Ainsi donc, les organisateurs ont invité les partenaires à accompagner cette initiative afin de réaliser le projet de Formac en décembre prochain, dans les villes de Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi et Owando.

La directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a pour sa part encouragé les journalistes à apprendre les nouvelles technologies de l'information. Elle a indiqué que son institution accordera quelques bourses d'études aux participants à cette session afin de poursuivre leur cursus en Russie l'année prochaine.

Les sessions de cette formation ont été animées par des chevronnés dont le promoteur du projet Formac et de l'émission studio 210 de la Télévision congolaise, Ed Chevry Diaz Diakoundila, en collaboration avec des délégués de la Maison russe, de l'Agence de régulation des postes et de communications électroniques et ceux de la Télévision congolaise.