Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «C'est une équipe papa-piti qui accueille une autre équipe papa-piti»

L'alliance Parti Travailliste-Mouvement militant mauricien-Nouveaux démocrates était face à la presse, hier. Le sujet principal à l'ordre du jour a été la nomination d'Adrien Duval au poste de speaker après la démission de Sooroojdev Phokeer pour des «raisons de santé».

Navin Ramgoolam a souligné le départ de Sooroojdev Phokeer et la campagne infecte que ce dernier avait mené contre lui dans la circonscription de Montagne-Blanche/Grande-Rivière-Sud-Est (N°10) lors des dernières élections législatives. Pour ce rôle, Sooroojdev Phokeer a été récompensé par le Mouvement socialiste militant (MSM) qui l'a nommé speaker par la suite. Mais désormais, a-t-il soutenu, le parti orange ne s'intéresse plus à lui mais se concentre sur l'importance de son alliance avec le Parti mauricien socialdémocrate (PMSD).

Nommer Adrien Duval, fils de Xavier-Luc, au poste de speaker prouve, selon Navin Ramgoolam, qu'il avait raison de dire, depuis avril dernier, que le leader du PMSD négociait avec le MSM. Il a ajouté qu'il avait tous les détails des rencontres entre les deux partis et les personnes concernées. Pour le leader des rouges, la nomination d'Adrien Duval est un prétexte pour annoncer «les fiançailles du PMSD avec le gouvernement». Il a fait ressortir que c'est «une équipe papa-piti qui accueille une autre équipe papa-piti.»

Il s'est aussi demandé comment Xavier-Luc Duval expliquerait à l'avenir ses critiques passées envers ce même gouvernement et pourquoi il continue à s'assoir sur les bancs de l'opposition au Parlement. Pour lui, Xavier-Luc Duval a fait son choix et a bel et bien concrétisé l'alliance. Jeudi étant, dit-il «les fiançailles et bientôt le haldi», le mariage.

Il a aussi abordé le sort de Zahid Nazurally et le «viol» de l'article 50 de la Constitution et l'élection partielle au N°10 où selon lui, l'Etat dépensera Rs 17 millions pour un élu qui n'est pas sûr de faire son entrée au Parlement. Richard Duval a rappelé pourquoi ses collègues des Nouveaux démocrates et lui avaient, en avril dernier, démissionné du PMSD. Une décision qui se reflète clairement dans ce qui s'est passé au Parlement jeudi.

Paul Bérenger a aussi ciblé l'ex-speaker Sooroojdev Phokeer en soulignant que celui-ci a eu «un coup de pied bien mérité». Il trouve inacceptable que les trois députés suspendus ne peuvent toujours pas siéger au Parlement et a dit ne pas vouloir que Xavier-Luc Duval s'asseye dans son dos car autrement, il devra s'assurer que ce dernier n'ait pas de couteau (une allusion au terme recevoir un coup de poignard dans le dos). Le leader du MMM a souligné qu'il faudra revoir le sitting arrangement dans l'hémicycle. Il est ensuite revenu sur l'accident d'Adrien Duval à Ebène en septembre 2022.