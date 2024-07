Ile Maurice: Les frères Baboolall plaident non-coupable aux assises

Six ans après le meurtre d'Anand Goorbin et de son fils Vijay Anand, âgés respectivement de 62 et 37 ans, le procès contre les frères Ritesh Kumar et Umesh Kumar Baboolall, a été appelé en Cour d'Assises, le jeudi 18 juillet, devant le juge Lutchmyparsad Aujayeb.

Ritesh Kumar Baboolall, qui a retenu les services de Me Anil Gayan, a plaidé non-coupable face à deux accusations formelles de manslaughter, qui pèsent sur lui. Cela, pour avoir écrasé les deux habitants de Fond-du-Sac contre un mur. Quant à Umesh Kumar Baboolall, 19 ans, il répond de deux accusations d'avoir donné des instructions pour l'agression mortelle des deux hommes. Ayant lui retenu les services de Me Arshad Gasita, il a également plaidé non-coupable.

Selon les dires de la famille des victimes, cela fait pas mal de temps qu'ils sont à couteaux tirés et le drame s'est joué, le 2 janvier 2018, dans la région de Fond-du-Sac où le premier accusé se trouvait dans son 4x4 en compagnie de son ami. Ils avaient mis de la musique à fond et faisaient rugir le moteur du véhicule sans arrêt. Anand Goorbin, leur voisin, est sorti pour leur demander de faire moins de bruit. Son fils l'accompagnait. Une dispute a éclaté entre eux et selon les proches de la victime, Ritesh Kumar Baboolall aurait foncé le 4x4 sur eux. «Le 4x4 s'est dirigé droit sur mon père et mon grand-père et les a écrasés contre le mur, avant de les faire voltiger. Ils ont atterri brutalement sur l'asphalte», a déclaré le fils de Vijay Anand Goorbin. Ce dernier est décédé sur le coup alors qu'Anand Goorbin a succombé à ses blessures trois jours après.