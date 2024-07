Ile Maurice: Stéphane Adam - «De nombreux candidats ont pris contact avec Pulse Analytics»

interview

Cette semaine, Pulse Analytics a fait la une de nos colonnes avec son analyse politique innovante qui ne laisse pas indifférent. Spécialisée dans l'observation des comportements en ligne, cette startup, comprenant au sein de son équipe internationale, répartie entre l'Inde, Dubaï et l'Afrique, des diplomates et des professionnels de la technologie, dit éliminer toute subjectivité. Les algorithmes avancés sont utilisés pour fournir des «insights» visant à permettre aux politiciens de mieux comprendre et répondre aux préoccupations des électeurs, comme l'affirme son créateur, le Mauricien Stéphane Adam, dans cette entrevue.

Parlez-nous davantage de Pulse Analytics dont le sondage politique réalisé par l'intelligence artificielle et publié dans nos colonnes, cette semaine, fait débat ?

Pulse Analytics est un service spécialisée dans l'analyse des données politiques et comportementales. Le nom «Pulse» incarne notre mission de saisir le pouls du moment en politique, un domaine en perpétuelle mutation. Contrairement aux sondages traditionnels, nous n'interrogeons jamais directement les individus, ce qui nous permet d'éliminer toute subjectivité. Nous observons et analysons les comportements et activités en ligne, exploitant une vaste quantité de données pour fournir des «insights» clairs et pertinents. Souvent, les politiciens se basent sur des données de terrain ou des sondages réalisés sur des échantillons limités et ponctuels; notre approche leur offre une compréhension approfondie des préoccupations de leurs électeurs. Elle leur permet également de communiquer de manière personnalisée avec un large segment de leur électorat, comme s'ils dialoguaient individuellement avec chaque personne de leur circonscription, tout en comprenant comment ils sont perçus et quelles sont les préoccupations des citoyens. Avec ces informations précieuses en main, il leur incombe de proposer des solutions adaptées et efficaces.

%

Nous comptons parmi nous quelques diplomates américains et ambassadeurs africains et un ancien cadre de WhatsApp Business. En Inde, notre équipe d'environ huit employés, à temps plein et à temps partiel, est spécialisée dans les algorithmes back-end, la science des données et les technologies avancées de collecte d'information. Certains membres ont travaillé précédemment pour Emirates et Google Inde. À Dubaï, nous avons deux employés à temps plein issus du conseil en gestion d'entreprise et en Afrique, notre équipe comprend quatre employés à Nairobi et trois à Maurice, se concentrant principalement sur les relations clients, le design et les aspects financiers au quotidien.

Personnellement, je viens d'un milieu bancaire et de statistiques et j'ai développé une passion pour les startups, un concept encore peu compris ou inexistant à Maurice. Une startup est une entreprise qui bouscule les traditions et se concentre sur une croissance rapide, où la création de valeur prime sur les revenus immédiats. Chez Pulse Analytics, notre objectif est de créer des solutions que les gens veulent vraiment, en mettant l'accent sur l'innovation et l'adaptabilité dans un environnement en constante évolution. Cette expertise et cette connaissance ont été acquises en faisant partie de l'accélérateur mondial, Y Combinator, où nous avons pu échanger et collaborer avec certains des esprits les plus brillants et innovants du monde de la technologie.

Quel est l'objectif de ce sondage politique réalisé en juin avant même l'annonce de la date des prochaines législatives, voire l'officialisation de la liste des candidats des principaux blocs politiques ?

L'objectif est multiple et stratégique. Tout d'abord, il s'agit de fournir une compréhension approfondie des dynamiques électorales bien avant que la campagne officielle ne commence. En utilisant l'analyse des comportements et interactions en ligne, nous pouvons capter les tendances émergentes, les préoccupations principales des électeurs et les sujets qui mobilisent le plus d'attention.

Ensuite, cette approche permet de détecter les variations d'opinion en temps réel, offrant ainsi aux acteurs politiques une vision claire et actualisée des sentiments des citoyens. Cela inclut non seulement les intentions de vote, mais aussi les perceptions sur les questions clés et les attentes vis-à-vis des candidats et des partis.

Un autre aspect crucial est l'identification des segments de la population qui sont les plus influents et déterminants pour l'issue des élections. Grâce à une analyse granulaire des données, nous pouvons segmenter l'électorat en fonction de divers critères démographiques et comportementaux, permettant ainsi aux partis de cibler leurs efforts de manière plus efficace et personnalisée.

Un élément fondamental de notre démarche est également de mettre en avant notre position apolitique. Nous avons été approchés par les deux principaux blocs et travaillerons probablement avec les deux, voire avec d'autres partis. Cette neutralité garantit que nos analyses sont impartiales et centrées sur la compréhension des véritables préoccupations des électeurs, sans favoritisme.

Enfin, cette anticipation permet aux candidats de préparer des stratégies de communication et des propositions politiques mieux adaptées aux attentes réelles des électeurs. En comprenant les préoccupations spécifiques des citoyens avant même le lancement officiel de la campagne, les partis peuvent renforcer leur connexion avec l'électorat et répondre de manière proactive aux besoins et aux attentes du public.

Le but de Pulse Analytics est-il atteint après la parution de ce sondage ?

Certainement. Depuis la parution de ce sondage dans l'express, nous avons reçu une réponse très positive de la part de la sphère politique et du monde des affaires. Nous étions déjà en contact avec certains candidats et avons été approchés par de nombreux autres intéressés par nos services et par la manière dont nous pourrions potentiellement les accompagner dans leurs campagnes. Les amateurs de politique ont également montré un grand intérêt.

Sur notre page Facebook, nous avons reçu environ 800 messages, avec de nombreuses demandes auxquelles j'ai personnellement pris le temps de répondre, en répondant à chaque question posée. Nous avons également clarifié l'impartialité de nos services. Initialement, nous avions pensé travailler étroitement avec un parti en particulier, mais nous avons finalement changé d'avis, estimant qu'il serait clairement injuste et que, en tant que professionnels, une approche sans parti pris est plus équitable et efficace.

Il est important de noter que côtoyer un parti peut parfois influencer notre interprétation des choses. J'ai remarqué que beaucoup de politiciens sont voilés par leur propre réalité, et pas par celle des autres partis ou même par celle de la population. En tant qu'acteur neutre et objectif, notre devoir est de fournir les meilleures interprétations et conseils basés sur nos données, en restant fidèles à la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'elle est perçue par des biais partisans.

Que répondez-vous à ceux qui ne sont pas convaincus de la fiabilité de ce sondage favorable à l'opposition PTr-MMM-ND ?

Il est important de préciser que ce que nous faisons chez Pulse Analytics n'est pas véritablement un sondage au sens traditionnel du terme, car nous ne posons aucune question directe aux individus. Nous n'introduisons ainsi aucune subjectivité dans nos analyses. Nous observons et surveillons les comportements et activités en ligne. En ce qu'il s'agit des doutes et des interrogations, je comprends parfaitement. C'est tout à fait normal, surtout en politique, un domaine qui, comme le football, voit toujours des opposants et des partisans convaincus que leur camp est le meilleur. Notre approche est innovante et utilise des technologies avancées, ce qui peut sembler nouveau, notamment à Maurice où une petite portion de la population est familière avec ce type de technologie. Cependant, il est de notre devoir de rendre ces analyses aussi accessibles et compréhensibles que possible pour démocratiser leur utilisation.

Notre méthode repose sur l'observation passive des comportements en ligne de centaines de milliers d'internautes, sans interférence, ni biais introduit par des questions dirigées. Cela nous permet de capter des tendances et des sentiments authentiques, non-influencés par la formulation des questions ou par la conscience des répondants d'être observés.

Nous utilisons des algorithmes avancés de machine learning et d'intelligence artificielle pour analyser ces données. Ces outils sont capables de traiter et d'interpréter une quantité de données bien plus importante que ce qui serait possible avec des méthodes traditionnelles. Nos analyses se basent sur des techniques statistiques rigoureuses et sont régulièrement vérifiées pour assurer leur précision et leur fiabilité.

Enfin, je tiens à souligner que la technologie et les méthodes que nous utilisons ont fait leurs preuves dans divers domaines, y compris le marketing commercial et l'analyse comportementale. Nous appliquons ces mêmes principes rigoureux à l'analyse politique, ce qui nous permet de fournir des insights de grande valeur.

Quelles sont les réactions des principaux blocs politiques concernés ?

Les résultats du sondage indiquant 33 sièges pour l'alliance de l'opposition (PTr-MMM-ND) et 27 sièges pour le MSM et le PMSD n'étaient pas une grande surprise au sein de la classe politique. Les réactions des principaux blocs politiques concernés par les résultats de ce sondage ont été globalement assez positives. Tous ont réalisé, des deux côtés, qu'il reste du travail à accomplir. Certains ont accueilli les résultats avec satisfaction, y voyant une confirmation de leur stratégie et de leurs prédictions personnelles. D'autres ont interrogé la méthodologie utilisée et avoir un peu plus de détails, cherchant à mieux comprendre le processus derrière les analyses. La granularité des informations et le nombre de sièges par parti ont par contre surpris certains.

Par ailleurs, certains leaders politiques n'ont pas été particulièrement surpris par les résultats, ayant déjà pris connaissance des différentes analyses préalables que nous avions fournies. De nombreux candidats ont pris contact avec nous pour mieux comprendre les résultats dans leurs circonscriptions respectives et explorer comment nous pourrions les appuyer dans leurs campagnes.

Il est important de souligner que ces chiffres ne sont pas définitifs. Les dynamiques politiques évoluent avec le temps et nous observons des changements au fil des événements. Par exemple, en janvier, après le cyclone Belal, si des élections avaient eu lieu, l'alliance gouvernementale aurait probablement obtenu seulement 18 sièges. En revanche, après l'annonce du budget, les mesures proposées par le gouvernement ont été assez bien accueillies, même parmi les partisans de l'opposition. Aujourd'hui, cette alliance se retrouve avec 27 sièges. Ces nouvelles dynamiques ajoutent un niveau supplémentaire d'incertitude et d'intérêt à la prochaine élection, et il sera très intéressant de les observer. À ce jour, avec un score de 33:27, tout événement pourrait faire basculer les résultats et donner l'avantage à l'autre alliance.

Doit-on s'attendre à un autre sondage politique de Pulse Analytics après l'annonce de la date des élections générales et la présentation officielle des candidats ?

Oui, il faut s'attendre à d'autres analyses politiques de Pulse Analytics après et avant l'annonce de la date des élections générales et la présentation officielle des candidats. Les dynamiques politiques évoluent avec le temps et il est crucial de suivre ces changements pour fournir des analyses précises et pertinentes.

Dans certaines circonscriptions, les dynamiques changent par rapport aux élections précédentes. Nous avons de nouveaux acteurs qui pourraient créer des surprises. Par exemple, Patrick Belcourt dans la circonscription n°19 et Roshi Bhadain dans la n°20 n'ont pas encore le nombre de partisans nécessaires pour remporter un siège, selon nos chiffres, mais ils sont certainement très compétitifs, et pourraient au fil des semaines/mois se positionner parmi les 3 élus.

À mesure que nous nous rapprochons des élections, les intentions de vote deviendront plus claires et il sera essentiel de capturer ces évolutions. Nous nous attendons également à une intensification des campagnes de tous les côtés, avec des mesures électorales mises en avant et, bien sûr, des campagnes contre les opposants. Il sera très intéressant de voir comment la population réagit à ces campagnes et quelle influence elles auront sur les électeurs.

Nous serons attentifs à tous ces changements et fournirons des mises à jour régulières concernant le paysage politique global, mais aussi par circonscription. Nous effectuerons une analyse des sentiments de tous les membres actuels du Parlement. Il est essentiel de ne pas oublier la population; nous mettrons un fort accent sur les enjeux actuels qui les touchent le plus et sur les mesures proposées par les principaux partis qui rencontrent le plus d'adhésion parmi la population.

Quelle est la suite pour Pulse Analytics ?

Il est important pour nous de rendre nos analyses accessibles et compréhensibles pour tous, afin de démocratiser leur utilisation. Nous nous engageons à expliquer nos méthodologies et nos résultats de manière claire et précise. Cependant, certaines analyses deviendront privées à mesure que nous nous rapprocherons des élections, car nous commencerons à signer des contrats avec différents partis politiques et candidats pour les soutenir dans l'aspect des données et de la communication de leur campagne. Cette collaboration stratégique nécessitera la confidentialité de certaines informations afin de garantir un avantage concurrentiel à nos partenaires.

Nous sommes également en communication avec plusieurs pays africains pour les soutenir dans leurs prochaines élections, prévues cette année et l'année prochaine. De plus, nous avons été contactés par d'autres entreprises spécialisées dans l'analyse politique pour collaborer avec elles. Notre expertise spécifique dans le suivi et la surveillance des comportements et des tendances en ligne est assez niche, car ces entreprises se concentrent principalement sur les sondages et l'analyse des données des élections passées pour soutenir leurs clients.

Enfin, Pulse Analytics continuera de fournir des informations détaillées et utiles pour mieux comprendre les dynamiques électorales en constante évolution et à contribuer un paysage politique plus transparent et informé.