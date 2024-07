Congo-Brazzaville: Football des jeunes - Les Rosaires de Mfilou remportent la première édition du tournoi scolaire

L'école les Rosaires de Mfilou, septième arrondissement de Brazzaville, s'est imposée 4-1 en finale le 18 juillet devant l'Ecole évangélique de Ouenzé, cinquième arrondissement, remportant le tournoi scolaire des moins de 17 ans organisé par l'Association Bisso na Bisso (B na B).

La compétition a réuni huit établissements scolaires de Brazzaville et a permis l'expression des talents à la satisfaction des organisateurs. Le vainqueur a reçu un trophée et une enveloppe de 150 000 FCFA contre 100 000 FCFA pour le finaliste malheureux. « Il y a des talents, de l'avenir et des choses à améliorer. Il faut les encadrer et leur donner les moyens de s'exprimer. Par le biais de ce tournoi, nous allons essayer de le faire », a commenté Thierry Ebouélé, vice-président de Bisso na Bisso. La réussite de l'événement a donné des ailes aux organisateurs face au défi à venir. « Nous avons choisi huit établissements. On aurait pu faire mieux. C'est la première édition et on espère avoir beaucoup plus d'équipes lors des prochaines pour essayer de satisfaire la plupart d'établissements », a t-il fait savoir.

Le tournoi organisé dans le cadre de la promotion et du développement du football des jeunes avait pour thème « La cohésion et le civisme entre les différentes entités scolaires, plus particulièrement entre les lycées de Brazzaville ».

L'objectif était de rassembler les jeunes autour du ballon rond afin de les persuader de s'éloigner des actes de vandalisme et de violence en milieu scolaire, lesquels ternissent les valeurs de paix et de cohésion sociale prônées par le président de la République. Le partenariat avec la ligue nationale de football des jeunes a permis à cette dernière d'apporter une assistance technique et logistique à l'association. Partout où l'on parle de football des jeunes, surtout à l'école, la Fédération congolaise de football (Fécofoot) prête une oreille attentive. Son président et les autres membres du Comité exécutif ayant suivi quelques minutes de cette finale ont salué l'initiative prise par cette association Henri Endzanga, l'un des vice-présidents de la Fécofoot, a remis le trophée aux vainqueurs.