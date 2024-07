Congo-Brazzaville: Energie hydraulique - Le pays et la Russie liés par deux mémorandums d'entente

Le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, a signé, le 17 juillet à Brazzaville, avec le premier vice-président de la Corporation d'Etat de l'énergie atomique (Rosatom) de la Fédération de Russie, Nikolay Spasskiy, deux protocoles d'accords portant, entre autres, sur le développement des micro et centrales hydroélectriques ainsi que sur l'installation d'une unité de production de l'électricité à partir du nucléaire civil maîtrisé.

Le premier mémorandum d'entente signé entre le la République du Congo et la Fédération de Russie concerne la coopération dans le domaine de l'énergie et de l'hydraulique et des secteurs adjacents. Le second porte, quant à lui, sur la coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. « Nous sommes très fiers de signer ces accords parce qu'aujourd'hui est une journée suffisamment importante pour la coopération entre la République du Congo et la Fédération de Russie dans le domaine de l'énergie renouvelable, de l'hydraulique et du nucléaire », s'est réjoui Nikolay Spasskiy.

En effet, la signature de ces protocoles d'accords marque une étape importante dans les relations entre les deux pays, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour le développement du secteur énergétique congolais. Le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, a rappelé que ces accords font suite aux rencontres que le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a eues avec les responsables de Rosatom à Moscou et à Saint-Pétersbourg, lors de sa récente mission d'Etat en Russie. C'est ainsi qu'il a souligné la nécessité de produire très rapidement les 2,6 mégawatts prévus afin de subvenir aux besoins des Congolais.

Vers l'amélioration de la desserte en eau potable à Pointe-Noire

Le ministre Emile Ouosso a, par ailleurs, conféré avec le directeur général de la société 3PRS, Patrick de Pacheteteyre. Les entretiens ont porté sur l'installation d'une unité de potabilisation renouvelée et l'extension du réseau de La Congolaise des eaux (LCDE) dans la ville de Pointe-Noire. Le but étant de permettre une desserte en eau potable soutenue dans les quartiers qui en manquent. « La séance de travail avait pour but d'annoncer l'arrivée du closing cette fin d'année pour le projet de Pointe-Noire, la Banque mondiale ayant encore quelques études à terminer pour sa mise en place. Le démarrage des travaux est prévu pour janvier 2025 et on pourra bénéficier de la production d'eau potable en fin d'année 2025. S'agissant du projet, c'est une station de production d'eau potable d'une capacité de 1500 m3 qui fonctionnera 22h/J ; il y a également près de 60 km de réseau qui sont prévus dans le projet : réseau transfert et réseau de distribution », a expliqué Patrick de Pacheteteyre, précisant que pour la partie production, la durée des travaux est prévue pour une année et pour la partie réseau dix-huit mois.

3PRS se chargera du développement et de l'exploitation des nouvelles infrastructures de production d'eau potable à partir du lac Gambouissi, situé dans le département de Pointe-Noire. Le directeur général de LCDE, Parfait Chrysostome Makita, s'est, quant à lui, réjoui du fait que l'on s'achemine vers l'aboutissement d'un long processus qui a démarré depuis 2019 pour apporter une solution en eau potable à Pointe-Noire. D'après lui, tout le monde est conscient du fait qu'il y a déficit de production énorme d'eau potable dans cette ville.

« Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous satisfaire de cette nouvelle qui a été attendue depuis très longtemps. Cette nouvelle de notre partenaire annonce, à notre avis, une évolution plutôt très positive pour Pointe-Noire qui bénéficiera aussi très bientôt d'une infrastructure de l'eau digne de ce nom. Toutes les études ont été déjà faites, nous savons qu'une unité de potabilisation sera installée, un réseau sera posé sur près de 400 km en renouvellement et en extension sur la ville de Pointe-Noire, mais également des branchements seront réalisés. Ce sera un projet structurant qui sera installé sur l'ensemble des travaux », a-t-il commenté.