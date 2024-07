Angola: Le Président João Lourenço quitte Luanda pour le Ghana

Accra — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a quitté Luanda samedi, à destination d'Accra, capitale du Ghana, où il participera dimanche à la 6ème réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine (UA) et les Communautés économiques régionales (CER) et les Mécanismes régionaux.

La réunion se concentrera sur l'évaluation des progrès réalisés dans le cadre du programme d'intégration continentale. Le sommet de cette organisation abordera également l'évaluation de l'efficacité de l'harmonisation des politiques entre l'Union africaine et les Communautés économiques régionales. L'événement est également crucial pour améliorer la coordination de la mise en oeuvre d'une division claire du travail et d'une collaboration efficace entre l'Union africaine, les Communautés économiques régionales, les Mécanismes régionaux et les États membres, sur la base du principe de subsidiarité, de complémentarité et d'avantages comparatifs.

Les relations entre les CER et l'UA sont régies par le Traité d'Abuja, par l'Acte constitutif de l'UA et sont guidées par le Protocole sur les relations entre ces organisations sous-régionales de 2008. Les CER officiellement reconnues par l'UA sont la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC).

%

La Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et l'Union du Maghreb arabe (UAM) font également partie des CER. À ces communautés économiques s'ajoutent plusieurs mécanismes régionaux qui ont un rôle de régulation politique, comme la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL).

L'Angola est l'actuel président de la région de la SADC et de la CIRGL, en plus d'être le premier vice-président de l'Assemblée de l'Union africaine, représenté par le Président João Lourenço, qui assumera en 2025 la présidence tournante annuelle de l'organisation continentale. Le Président de la République sera donc à Accra pour une triple mission, celles de représenter la SADC, la CIRGL et l'Assemblée de l'Union africaine.