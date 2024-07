Afrique: Union africaine - Les ministres reportent la décision de percevoir des contributions en monnaies locales

Accra — La 45ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) a reporté, ce vendredi, la décision de commencer à recueillir des contributions en monnaies nationales des États membres.

C'est la conclusion de la réunion qui s'est terminée aujourd'hui à Accra, au Ghana, après deux jours de débats, sur les documents qui seront soumis à la 6ème réunion de coordination semestrielle de l'UA, qui se tiendra dimanche. Les participants ont toutefois recommandé que le sujet soit discuté à nouveau en février 2025. Le ministre angolais de l'Économie et du Plan, Víctor Hugo Guilherme, a déclaré à la presse angolaise, à la fin de la réunion, que le report de la décision était dû à la nécessité d'une grande réflexion autour de la proposition présentée à cet égard.

Il a révélé que 22 pays sont en retard dans leurs contributions, d'où certaines suggestions ont été faites pour résoudre le problème, "car la vie de l'organisation dépend des contributions des Etats membres". Víctor Hugo Guilherme a souligné que des sujets tels que le rapport sur la participation de l'Union africaine au G20, ainsi que sur les candidatures africaines au Système international, ont également été analysés.

Le Conseil exécutif a également abordé l'élection et la nomination de trois juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CAfDHP), du président du conseil d'administration de l'Université panafricaine (UPA), de deux membres du Conseil spatial africain, d'un membre du Conseil exécutif de l'Union africaine contre la corruption et la nomination des membres du Conseil des auditeurs externes de l'Union africaine (BoEA).

Ainsi, a ajouté le ministre Victor Hugo Guilherme, les conditions ont été créées pour que puisse avoir lieu la 6ème réunion de coordination semestrielle de l'UA. Le Conseil exécutif est composé de ministres des Affaires étrangères ou d'autres ministres ou autorités nommés par les gouvernements des États membres.

Cet organe de l'UA a pour mission, entre autres, de prendre des décisions sur les politiques dans les domaines d'intérêt commun pour les États membres, et est également responsable devant l'Assemblée. Parmi ses responsabilités figure également le contrôle de la mise en oeuvre des politiques formulées par l'Assemblée, et ses décisions sont prises par consensus ou, lorsque le consensus n'est pas possible, à la majorité des deux tiers.

Cet organe se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Les réunions ont généralement lieu avant le Sommet de l'Assemblée et au même endroit. Il peut également se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président, de tout État membre ou du président de la Commission de l'UA, en consultation avec le président de la Conférence et sous réserve de l'approbation des deux tiers de tous les États membres. Des sessions extraordinaires ont lieu au siège de l'UA à Addis-Abeba, en Éthiopie, à moins qu'un État membre n'invite le Conseil à se réunir dans son pays.