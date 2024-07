Afrique Australe: CMC défend la création d'un marché des capitaux robuste

Luanda — L'administratrice exécutive de la Commission du Marché des Capitaux (CMC), Nádia Pinto, a défendu vendredi, à Luanda, la création d'un marché des capitaux robuste, attractif, fiable et efficace, avec des coûts d'accès aux capitaux réduits.

La responsable, qui intervenait à la séance du Programme régional de formation pour les régulateurs de valeurs mobilières en Afrique Australe, a estimé nécessaire qu'il y ait une volonté de développer les meilleures pratiques pour la construction de modèles d'inspection et de supervision efficaces, qui favorisent le développement des marchés et qui protègent les investisseurs.

Concernant les débats, elle a indiqué qu'ils n'auraient pas été aussi riches s'ils n'avaient pas eu la collaboration active des participants, que ce soit à travers le partage d'expériences ou de pratiques adoptées dans leurs juridictions ou à travers les questions posées.

Selon l'administratrice, le format des séances tenues a permis d'aborder des questions cruciales pour renforcer le marché des capitaux dans la région australe du continent africain.

Nádia Pinto a salué l'engagement des participants qui, pendant plusieurs jours, ont fait preuve d'esprit et de volonté de développer les meilleures pratiques, de construire des modèles d'inspection et de supervision efficients, favorisant le développement des marchés.

L'administratrice a déclaré que les cas pratiques et les discussions sur les différents aspects du marché des capitaux ont été remarquables et que les séances d'entretiens sur les techniques d'investissement ont été l'un des moments forts de la semaine.

L'objectif de l'événement était de fournir aux régulateurs et aux professionnels du secteur des outils et des connaissances essentiels pour garantir l'intégrité, la résilience et la croissance durable des marchés financiers en Afrique australe.

Des pays tels que l'Ouganda, le Nigeria, l'Éthiopie, le Cap-Vert et tous les membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont participé à l'événement, débattant des sujets liés aux marchés des capitaux, à la réglementation des actifs virtuels, à la gouvernance d'entreprise et aux techniques d'entretien et de témoignage.