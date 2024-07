Angola: L'élimination de la double imposition renforce la coopération entre le pays et le Rwanda

Luanda — L'élimination de la double imposition créera une relation fructueuse et suscitera l'intérêt de la classe d'affaires en Angola et au Rwanda, servant de catalyseur pour attirer les investissements directs étrangers, a déclaré vendredi à Luanda le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos.

Intervenant lors de la 7ème séance plénière ordinaire de la 5ème Législature de l'Assemblée Nationale, qui a approuvé l'Accord entre l'Angola et le Rwanda pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion fiscale, le dirigeant a déclaré que ce diplôme renforcerait également la création d'emplois dans le pays.

Le document, qui a été approuvé par 142 voix pour, zéro contre et zéro abstention, vise également à développer les relations économiques et d'affaires et en matière fiscale. Les instructions respectives prennent également en compte les impôts sur le revenu, ceux prélevés sur le revenu total, provenant du travail, de l'industrie, de la propriété et de l'investissement du capital.