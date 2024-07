Afrique Australe: L'Angola engagé dans la mise en oeuvre de l'accord de mobilité de la CPLP

Luanda — L'Angola reste déterminé à prendre des mesures politiques appropriées pour mettre en oeuvre "l'Accord de mobilité entre les États membres de la CPLP", approuvé en 2021, au cours de sa présidence tournante, a déclaré vendredi, à São Tomé et Príncipe, le ministre des Relations extérieurs, Téte António.

Selon le gouvernant, qui s'exprimait à l'ouverture de la 29ème Réunion ordinaire du Conseil des Ministres de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP), les populations de l'organisation souhaitent que l'Accord de Mobilité, déjà en vigueur, soit un mécanisme qui facilite la circulation entre les États membres.

Pour Téte António, la communauté espère que l'accord bénéficiera particulièrement aux jeunes, créant ainsi un environnement favorable aux échanges culturels, éducatifs et professionnels, soulignant que lorsqu'il sera pleinement en vigueur, l'accord de mobilité réduira non seulement les barrières bureaucratiques, mais aussi renforcera les liens de coopération et de solidarité.

Le ministre a salué, d'autre part, l'évaluation favorable du projet « Action pilote d'extension communautaire et sociale », présenté par l'Angola, une initiative avec un investissement de plus de 460 mille euros, et qui connaîtra sa première phase au Portugal, puis au Brésil et au Cap-Vert, pour les jeunes de moins de 30 ans, descendants des pays de la CPLP.

Il a dit qu'en reconnaissant l'importance de cette initiative, l'Angola s'y est joint et a garanti un cofinancement d'un montant de 100 mille euros, avec l'engagement de promouvoir l'inclusion et le développement des jeunes dans la CPLP.