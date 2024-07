Sénégal: Système éducatif - Moustapha Guirassy magnifie le rôle des daaras dans la transmission des connaissances

Saly — Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy a magnifié à Saly (Ouest), le rôle des Daaras (écoles coraniques) dans la transmission des connaissances et la préservation du patrimoine culturel et religieux de nos sociétés.

"Les daaras jouent un rôle central dans notre société. Ils préservent notre riche patrimoine culturel et religieux tout inculquant à nos jeunes enfants les valeurs morales et éthiques qui sont essentielles à une société juste et pacifique", a dit M. Guirassy, lors d'un atelier préparatoire des concertations sur les daaras. "Nous sommes convaincus que la spiritualité, en tant qu'expérience de Dieu, est une dynamique de transformation existentielle. En cela, elle apparaît comme une thérapie, un lieu possible pour répondre à notre quête de sens, pour panser nos blessures et soigner notre mal-être" a-t-il ajouté.

Il a indiqué que la vision des nouvelles autorités vise "à faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente pour former à l'horizon 2035, un citoyen bien adossé à un socle endogène de valeurs africaines et spirituelles". Selon lui" beaucoup d'efforts ont été faits dans le cadre de la modernisation des daaras, notamment en ce qui concernent l'accès équitable aux investissements importants relatifs à la construction et à l'équipement des écoles coraniques modernes publiques et non publiques".

"Des pas importants ont été franchis dans ce sous-secteur, avec l'institutionnalisation de la journée des daaras, le Grand Prix international pour le Récital du Saint Coran mais aussi et surtout l'adoption en Conseil des ministres du Projet de loi portant statut du daara", a-t-il encore relevé. Toutefois, "des défis restent immenses", a-t-il signalé, assurant qu'il s'engage "à mettre en oeuvre les actions nécessaires pour répondre aux besoins des maitres coraniques et accompagner au mieux leurs efforts".