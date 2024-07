Ethiopie: Le forum d'investissement et d'affaires Ethio-Italie se tient à Milan

<strong>Addis Ababa — Un forum d'investissement et d'affaires éthio-italien de deux jours, axé sur l'approfondissement des investissements et des partenariats commerciaux entre l'Éthiopie et l'Italie, s'est déroulé dans la ville de Milan. Le Forum d'investissement et d'affaires a été organisé par l'ambassade d'Éthiopie en Italie et s'est tenu à Milan, en Italie, du 18 au 19 juillet 2024.

Au cours du forum, le commissaire adjoint Dagato Kumbe a présenté le vaste potentiel d'investissement et les diverses possibilités d'investissement que l'Éthiopie offre aux investisseurs italiens. Il a également présenté en détail l'amélioration de la politique et du climat d'investissement du pays, les incitations à l'investissement ainsi que le commerce et d'autres nouveaux secteurs récemment ouverts aux investisseurs étrangers.

En marge du forum, des rencontres B2B entre investisseurs éthiopiens et italiens ont également eu lieu, selon la Commission éthiopienne des investissements.

Le commissaire adjoint et d'autres membres de la délégation ont visité des entreprises italiennes et ont invité les investisseurs italiens à effectuer une visite d'investissement en Éthiopie afin d'en savoir plus sur le potentiel d'investissement du pays.