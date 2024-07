Ethiopie: L'IFA travaille à l'établissement d'une base de données sur les conflits violents et non violents

<strong>Addis Ababa — Un atelier de validation sur l'établissement d'un ensemble de données sur les conflits non violents et violents s'est tenu aujourd'hui à Addis-Abeba à l'Institut des affaires étrangères (IFA).

L'atelier organisé par l'institut et le ministère de la paix s'est concentré sur l'établissement d'un ensemble complet de données sur les conflits non violents et violents (NaVCoD) qui comprend toutes les unités d'observation nécessaires et les caractéristiques observables, selon l'IFA.

Dans son discours d'ouverture, le directeur exécutif de l'Institut des affaires étrangères, Jafar Bedru, a souligné l'importance de l'établissement d'un ensemble de données en tant qu'outil clé pour comprendre la nature, la dynamique, les acteurs et les conséquences des conflits en Éthiopie et dans la Corne de l'Afrique.

Grâce à cet ensemble de données, les chercheurs, les décideurs et les analystes politiques pourront facilement accéder à des données fiables qui sont cruciales pour les résultats de la recherche.

Selon lui, l'IFA permettra à d'autres institutions de recherche d'accéder à l'ensemble des données afin de faciliter la collaboration et d'améliorer les efforts de recherche au niveau mondial.

En partageant et en utilisant des ensembles de données provenant de diverses sources, les chercheurs peuvent combler les lacunes, analyser les tendances et réaliser des évaluations situationnelles liées aux conflits violents et non violents.

Cheru Geta, ministre d'État chargé de la paix, des chercheurs de l'IFA et d'autres hauts fonctionnaires et experts du ministère de la paix ont participé à l'atelier de validation.