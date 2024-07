Ethiopie: Le PIDC attire plus de 500 millions de dollars US de capitaux d'investissement pour l'exercice 2023/24

<strong>Addis Ababa — La Société de développement des parcs industriels (IPDC) a révélé qu'elle avait attiré plus de 500 millions de dollars d'investissements en capital au cours de l'année fiscale éthiopienne précédente.

De même, la société a révélé que plus de 237 millions USD de produits de substitution aux importations ont été fournis au marché national au cours de l'année fiscale précédente.

La société, qui évalue actuellement les performances de l'exercice fiscal 2023/24 dans la ville de Hawassa, a déclaré que les investisseurs locaux et internationaux étaient autorisés à investir au cours de la période indiquée.

Selon sa page sur les médias sociaux, l'IPDC a ajouté que les investisseurs locaux et internationaux ont été amenés à conclure des accords contractuels avec la société.

En outre, les activités de promotion des investissements internationaux et locaux, les activités de coordination menées avec les parties prenantes ainsi que les réformes économiques du pays jouent un rôle positif dans l'efficacité de l'attraction des investissements.

Les entreprises internationales et locales qui ont signé des contrats avec la société au cours de l'année fiscale écoulée sont en cours de pré-exploitation, d'installation des machines, de formation du personnel et certaines ont achevé les travaux de pré-exploitation et entamé le processus de production.

Depuis la création de la société, il a été possible de produire des produits de substitution aux importations d'une valeur de plus de 606 millions de dollars US.

Au cours de l'année fiscale écoulée, parmi les produits de substitution aux importations fabriqués par les parcs industriels, le malt d'orge pour les brasseries et les matériaux de construction ont occupé la plus grande part.

D'autre part, il a également été mentionné dans l'examen des performances qu'au cours de l'exercice fiscal précédent, des liens commerciaux ont été créés en fournissant des intrants d'une valeur de plus de 124 millions de dollars US aux fabricants des parcs industriels.