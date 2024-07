Cote d'Ivoire: Lutte contre l'orpaillage illégal- Le ministre Sangafowa-Coulibaly sensibilise les populations de Kong

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a lancé le jeudi 18 juillet 2024 à Kong, la campagne de sensibilisation sur l'orpaillage illégal dans le District des Savanes. Il a expliqué aux populations que cette rencontre de proximité vise à booster les actions entreprises, lever les équivoques, les appréhensions et les rassurer sur ce que le gouvernement compte faire pour les populations afin qu'elles exercent dans la légalité. In fine, il s'agira de bouter hors de Kong, l'orpaillage illégal. L’Information est rapportée par le Cicg

« Depuis plus d’une décennie, notre pays est confronté au phénomène de l’exploitation artisanale illégale de l'or au point où le Président de la République a érigé ce problème en priorité nationale. Si nous avons tenu à effectuer cette tournée de sensibilisation, c’est parce que nous sommes convaincus que nous ne sommes pas au même niveau d’information quant aux conséquences de l’orpaillage illégal », a-t-il fait savoir. Dieudonné Koné, député de Ferkessédougou, porte- parole des élus, a salué cette rencontre qui augure des perspectives nouvelles dans la campagne de sensibilisation en vue de l’éradication de ce mal qui appauvrit les populations, fragilise le tissu social et constitue une source de financement du terrorisme.

Notons que cette sensibilisation est le prolongement de la séance de travail initiée avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro sur le phénomène de l'orpaillage illégal et ses conséquences socio-économiques, environnementales et sécuritaires dévastatrices.

%

Rappelons que le Conseil national de sécurité(Cns), a fait lors de sa dernière séance, un point global sur la lutte contre l’orpaillage clandestin. Ainsi, les résultats majeurs enregistrés par ces deux entités, depuis leur création jusqu’au mois de juin 2024, concernent l’interpellation de plus de 1 600 individus et le déguerpissement de plus de 900 sites d’orpaillage illégal.

A ces chiffres il faut ajouter la destruction de nombreux équipements dont près de 4 200 dragues, 4 000 concasseurs et la saisie d’environ 900 millions de francs Cfa et 20 kilogrammes d’or, ainsi que de divers autres matériels dont 1 400 motopompes et 315 pelleteuses. Aussi, le Cns dans la note adressée à la presse a précisé que «la régularisation administrative de 246 orpailleurs semi-industriels et artisanaux, qui a valu une augmentation de la production nationale d’or de près de 19 milliards de francs cfa, de 2021 à 2023 »