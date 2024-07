Sénégal: Atteinte de la souveraineté alimentaire - Le SARAA compte accompagner l'Etat à travers la recherche

Le Syndicat autonome de la recherche agricole et agroalimentaire (SARAA) de l'Institut sénégalais des recherches agricoles (ISRA) a organisé hier, vendredi 19 juillet un atelier de réflexion sur les orientations stratégiques, les réformes institutionnelles, organisationnelles et financières de la recherche agricole pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Lors de cette rencontre, le SARAA a fait part de sa volonté d'accompagner le gouvernement dans son objectif d'atteindre la souveraineté alimentaire.

Le Syndicat autonome de la recherche agricole et agroalimentaire (SARAA) de l'Institut sénégalais des recherches agricoles (ISRA) va mettre à contribution les travaux de recherche de ses membres pour accompagner le gouvernement dans son ambition d'atteindre la souveraineté alimentaire. C'est ce qu'a assuré son secrétaire général, Issa Faye. Il intervenait à l'ouverture des travaux d'un atelier de réflexion qu'organise son syndicat sur les orientations stratégiques, les réformes institutionnelles, organisationnelles et financières de la recherche agricole pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire.

« Le Sénégal, avec les nouvelles autorités, nourrit l'ambition d'arriver à la Souveraineté alimentaire. Nous avons estimé qu'il est de notre devoir de contribuer grâce à la réflexion et aux résultats de la recherche sur cette ambition nationale. Nous pensons qu'il est bien de réfléchir à trouver les mécanismes pouvant aider au financement de la recherche pour répondre à cette ambition de réaliser la souveraineté alimentaire », a-t-il déclaré. M. Faye a indiqué que le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne, est disposé à appliquer les recommandations que lui soumettront les chercheurs et pouvant contribuer dans la stratégie nationale d'atteinte de la souveraineté alimentaire.

%

Venu présider la cérémonie d'ouverture de l'atelier, le directeur de l'Agriculture, Moctar Ndiaye, a fait part de la disponibilité des autorités à soutenir la recherche et les innovations pouvant aider le secteur. « Je réaffirme largement les engagements du ministre Mabouba Diagne à travailler la main dans la main avec tous les acteurs impliqués dans le secteur agricole, à soutenir la recherche et les innovations agricoles et à oeuvrer pour un Sénégal plus autonome et plus résilient », dit-il. Il a assuré que le ministre en charge de l'Agriculture est disposé à soutenir toutes les initiatives pouvant aider à atteindre cette ambition du gouvernement d'atteindre la souveraineté alimentaire.