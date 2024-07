Sénégal: Lutte/Trophée d'empereur des arènes - Balla Gaye 2/ Tapha Tine : Entre confirmation et revanche

L'arène sera en effervescence ce dimanche 21 juillet avec la méga affiche qui oppose Balla Gaye 2 à Tapha Tine. Dotée du trophée d'Empereur » des arènes, cette confrontation tant étendue sera à forts enjeux pour les deux ténors de la lutte sénégalais. Onze ans après leur dernier duel, ces retrouvailles aura des allures de confirmation et de relance pour le Lion de Guédiawaye. Mais aussi de revanche pour le Géant du Baol qui surfe sur une belle vague depuis quelques saisons.

L'arène sénégalaise retient son souffle pour le méga affiche quo opposera ce dimanche 21 juillet à l'arène national, Balla Gaye de l'école de lutte à Tapha Tine. Ficelé par Al Bourakh Event et dotée du trophée d « Empereur des arènes », nouvelle trouvaille du promoteur Aziz Ndiaye, cette méga affiche sera un événement majeur dans l'agenda de la saison. Un duel prometteur au regard des enjeux majeurs qu'il suscite dans la carrière des deux ténors de la lutte. Les férus de lutte n'attendent pas aussi moins de ce combat qui va donner une nouvelle configuration dans le cercle restreints des Vip où ténors qui occupe le sommet de l'arène.

Mais l'affiche sera à quitte ou double pour les deux protagonistes qui se affrontés en 2013 avec à la clé une cinglante défaite de Tapha Tine. Balla Gaye 2 tenter de réaffirmer sa suprématie. Il y a plus d'une décennie, le Lion de Guédiawaye, fraîchement auréolé de son titre de Roi des arènes devant l'indéboulonnable Yakhya Diop Yékini, avait réussi à fouetter avec brio sa carrière en terrassant Tapha Tine avec une déconcertante aisance. Onze ans après cette belle victoire, Balla Gaye 2 avait perdu entre temps, son titre face à Bombardier et a subi des défaites contre Eumeu Sène et Boy Niang. Depuis son dernier succès enregistré en 2019 devant Modou Lo, le Lion de Guédiawaye n'a plus connu de victoire.

%

Beaucoup de ses inconditionnels n'ont d'ailleurs pas manqué d'émettre des doutes sur la forme physique voire le peu de sérieux dans la gestion de sa carrière. Surtout au lendemain du cinglant revers subi face à Boy Niang 2. Il amorce donc un tournant crucial dans sa carrière Pour son retour et au regard de l'envergure de son adversaire, le fils de Double Less doit prouver aux nombreux observateurs qui ne cesse d'épiloguer sur la forme physique

Ce combat représente donc celui de la réhabilitation pour le fils de l'ancien champion Double Less. Une grande opportunité lui est donc offerte pour redorer son blason. Une victoire lui permettrait de reconquérir le coeur de ses supporters. Dans cette perspective, sa puissance athlétiques et sa technique de la boxe et dans la bagarre ne seront pas de trop face à un adversaire de la trempe de Tapha Tine qui s'est taillé jusqu'ici comme un puncheur hors pair et lutteur qui se plait à ensanglanter ses adversaires qui se hasardent à l'inviter dans les échanges de coup.

Onze ans, après son revers devant, « Géant du Baol », n'a cessé de ruminer sa revanche et veut efface cette humiliation subie le 2 juin 2013. En l'espace de 10 ans le Géant du Baol a pris de la bouteille et renforcer sa position. Il a mûri et acquis cette expérience qui lui permet d'aborder ce combat avec une grosse confiance. Son invincibilité qui dure depuis neuf ans ajouté aux cinq derniers succès devant de redoutables adversaires comme Bombardier, Eumeu Sène et Boy Niang 2 tout comme la forme affiche lors de sa préparation à Abidjan, peuvent témoigner de sa ferme détermination et de l'ambition du mastodontes du Baol. Une victoire serait synonyme de confirmation et lui permettrait d'aller chercher le titre Roi des arènes détenu actuellement par Modou Lo.