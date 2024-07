Maroc: Dakhla-Oued Eddahab - Plus de 1.900 bénéficiaires d'une caravane médicale multidisciplinaire

Dakhla — Plus de 1.900 personnes ont bénéficié des prestations d'une caravane médicale pluridisciplinaire, organisée du 18 au 20 juillet, dans les différentes provinces de la région Dakhla-Oued Eddahab.

Initiée par l'Association "Al Hakama et solidarité sociale" de Mohammedia, en partenariat avec la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale, la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab et la province d'Aousserd, et avec l'appui du Conseil régional, cette campagne médicale a profité à 1.200 personnes à Dakhla, à 280 à El Guergarat et à 465 à Bir Gandouz.

Mobilisant un staff composé de 19 médecins, en plus d'infirmiers polyvalents, cette caravane a prodigué des soins portant sur des consultations en médecine générale et des consultations spécialisées en cardiologie, pédiatrie, gynécologie et en ophtalmologie, outre des soins bucco-dentaires

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'association "Al Hakama et solidarité sociale" de Mohammedia, Khadija El Ammari, a souligné que cette campagne s'est déroulée dans de bonnes conditions, saluant toute l'équipe médicale et les autorités locales pour leurs efforts et leur engagement pour faire réussir cette action solidaire.

Elle a également relevé que cette initiative vise à rapprocher les prestations médicales des catégories sociales en situation de vulnérabilité, en vue d'alléger le fardeau des centres de santé.

Cette campagne médicale de trois jours a été marquée par la distribution à titre gracieux des médicaments sous ordonnance, directement après consultation du médecin traitant.