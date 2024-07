Ile Maurice: Jyoti Jeetun - Une femme de fer quitte la salle de conseil pour l'arène politique

Réputée pour sa force et sa détermination dans le monde des affaires, Jyoti Jeetun, ancienne Chief Executive Officer du groupe Mont Choisy, réalise son rêve de s'engager sur le terrain politique. Candidate du MMM dans la circonscription numéro 16 (Vacoas/Floreal) pour les prochaines législatives, elle affûte déjà ses armes sur le terrain. Alors que la campagne électorale entre dans une phase décisive, Jyoti Jeetun saura-t-elle prouver sa capacité à faire la différence dans ce nouveau rôle ?

Malgré des débuts modestes, où la décision de fréquenter l'école était une hésitation pour ses parents, Jyoti Jeetun s'est distinguée par sa détermination. Après des études secondaires au collège Bhujoharry, elle obtient un doctorat de l'université de Warwick et une maîtrise de la Warwick Business School. Fellow de l'Institute of Chartered Secretaries and Administrators, elle a également présidé l'ex-Mauritius Post and Cooperative Bank, devenue la Maubank.

Depuis le 1eᣴ avril 2016, à la tête du groupe Mont Choisy, Jyoti Jeetun a supervisé des investissements de plusieurs milliards de roupies pour réaliser des projets majeurs. Sa capacité à mener des projets à terme, même en pleine pandémie de Covid-19, a renforcé sa réputation de leader efficace. Nommée CEO grâce à ses qualifications académiques, son expérience en gestion et ses relations professionnelles, elle est revenue à Maurice après 10 ans passés au Royaume-Uni. Initialement hésitante à accepter ce poste, elle a été encouragée par sa famille à revenir plutôt que de partir en Afrique.

Avant de pouvoir afficher le poste de CEO sur son curriculum vitae, Jyoti Jeetun, ancienne journaliste chez Business Magazine, était chargée de cours dans des institutions tertiaires britanniques. Durant sa carrière professionnelle au Royaume-Uni, l'habitante de Triolet a tenu des rôles de responsabilité dans des banques internationales d'investissement à Londres.

Expulsée du Sugar Investment Trust

Recrutée comme Company Secretary le 21 novembre 1994 au Sugar Investment Trust (SIT), Jyoti Jeetun a rapidement gravi les échelons. Le 27 juillet 2000, elle accède au poste de Chief Executive Officer (CEO) du SIT. Le 31 juillet 2002, elle signe un contrat de travail. Cependant, le 19 août 2005, Jyoti Jeetun est licenciée sans préavis de la direction du SIT. Cette décision est prise sans explication, et elle reçoit trois mois de salaire «in lieu of notice». Déterminée à défendre ses droits, Jyoti Jeetun engage une procédure le 27 septembre 2005 devant la cour industrielle, réclamant une severance allowance. Le 30 mai 2007, sa demande est rejetée par le Presiding Magistrate. Refusant de se laisser abattre, elle fait appel auprès de la Cour suprême, qui accepte son recours. L'employeur est alors condamné à lui verser Rs 8 millions ainsi que des intérêts et frais. Le 21 avril 2010, le chef juge accorde à l'employeur l'autorisation de faire appel devant le Judicial Committee. Finalement, Jyoti Jeetun obtient gain de cause devant le Privy Council, qui confirme le renvoi injustifié.

Poussée par ses pairs à faire son entrée en politique, Jyoti Jeetun voit ce sentier s'aplanir après plusieurs années, ayant dû s'occuper de sa famille tout en consolidant sa carrière professionnelle. Qualifiée d'indépendante par son entourage et dotée de convictions solides, elle est perçue comme une candidate capable de faire la différence grâce à ses idées, sa résilience et son adaptation au changement. Ceux qui ont travaillé avec elle louent sa détermination à relever chaque défi. Maintenant qu'elle est candidate, sa prestation sur le terrain permettra aux électeurs de faire leur choix.