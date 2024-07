Congo-Brazzaville: Des jeunes incités à l'entrepreneuriat agricole

Initiée par l'Association des artisans du développement (ADD-Congo), la première édition de la tribune entrepreneuriale du Congo, tenue le 19 juillet à Brazzaville, a permis d'inciter les jeunes à entreprendre dans le domaine de l'agriculture afin de réduire, entre autres, les importations alimentaires.

Placée sur le thème « Jeunesse et entrepreneuriat agricole », la tribune a été présidée par le ministre d'Etat en charge des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, en présence des ministres en charge de la Jeunesse, Hugues Ngouélondélé, et des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo. Les participants ont suivi des communications développées autour de quatre ateliers animés par des cadres des ministères de la Jeunesse, de l'Agriculture et de l'Artisanat ainsi que des banquiers et autres sachants. Il s'est agi, entre autres, de « l'Intégration de la jeunesse dans la formation et le développement des compétences agricoles » ; « L'engagement des pouvoirs publics pour le développement agricole » ; « Financement et les partenariats banques-microfinances pour les jeunes entrepreneurs agricoles ».

Un véritable lieu d'échanges entre participants et panélistes pour mettre la jeunesse devant ses responsabilités. Le président de l'ADD-Congo, Ennel Mbikina, est revenu sur les motivations qui ont poussé son organisation non gouvernementale à organiser cette tribune au terme d'un état des lieux et de profondes réflexions. « En engageant les jeunes, nous contribuons à faire tomber les clichés qui rendent le métier d'agriculteur dévalorisant. Notre pays, le Congo, sortira de la forte dépendance des denrées alimentaires liées à l'exploitation si la jeunesse s'implique totalement car le développement agricole ne se décrète pas. Il doit être le fruit d'une volonté soutenue par des actions concrètes car la terre ne ment pas », a-t-il justifié. Il a précisé la nécessité de faire de l'entrepreneuriat agricole un levier déterminant de l'économie nationale.

%

Objectifs atteints

Nourrissant l'ambition d'organiser les prochaines éditions dans un secteur qui reste à déterminer, il s'est réjoui du fait que les objectifs de cette année sont atteints. « Une bonne partie de ce que nous pensions pouvoir faire sur cette première édition a été faite, cela nous a permis de voir des jeunes qui ont pu poser certaines questions suite aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien concernant le monde agricole. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'appui du gouvernement, nous avons atteint un objectif et nous essayerons de pousser un peu plus lors des prochaines éditions. Les actes de cette tribune seront consignés dans un document et nous essayerons d'accompagner ces différents jeunes surtout en matière de financements », a promis Ennel Mbikina.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le ministre d'Etat, Pierre Oba, a rappelé que la thématique retenue incarnait bien le sens même de l'innovation et du progrès pour le Congo. Selon lui, la tribune entrepreneuriale est bien plus qu'un événement. Il s'agit d'une plateforme d'échange, de partage de connaissances et d'inspiration faisant naître certaines suggestions innovantes et porteuses de sens pouvant accompagner le gouvernement ainsi que les acteurs du secteur public et privé à transformer les communautés.

Il a, par ailleurs, salué l'engagement indéfectible de l'ADD à soutenir et à promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, en mettant en lumière l'importance de l'agriculture dans un contexte où elle constitue un pilier essentiel du développement. D'après lui, le potentiel de l'agriculture congolaise, avec dix millions des terres arabes dont seulement 4% sont exploitées, pourra significativement contribuer à la sécurité alimentaire mondiale en augmentant la production agricole. « L'agriculture, en tant que secteur économique, offre de nombreux atouts pour la jeunesse et l'économie du Congo à plusieurs niveaux. En diversifiant les marchés alimentaires, et en adoptant des pratiques durables, le Congo pourra aussi attirer les investissements étrangers, favoriser la croissance économique et encourager la recherche et l'innovation, tout en renforçant la stabilité sociale et politique dans la région », a déclaré le ministre d'Etat Pierre Oba. Il a souhaité que les retombées de cet événement contribuent à construire un avenir où la jeunesse congolaise brillera de tout son potentiel.