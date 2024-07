Afrique: Attaf s'entretient à Accra avec ses homologues égyptien et namibien

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu, samedi à Accra (Ghana), avec le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Expatriés de la République arabe d'Egypte, pays frère, Badr Abdel Aty et le ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République de Namibie, Peya Mushelenga, pays frère, indique un communiqué du ministère.

Le ministre s'est entretenu avec son homologue égyptien de "questions liées aux prochaines échéances au niveau de l'Union africaine (UA), mais aussi les moyens de promouvoir les relations privilégiées entre les deux pays à travers l'activation de tous les mécanismes, à même d'intensifier la consultation politique et d'approfondir le partenariat dans les domaines économiques, en application des hautes orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de son frère, le président Abdel Fattah Al-Sissi, visant à insuffler un caractère stratégique aux relations algéro-égyptiennes", lit-on dans le communiqué.

Avec son homologue namibien, M. Attaf "a échangé les vues sur nombre de questions sur le plan africain", convenant de "poursuivre la coordination bilatérale en faveur des causes justes aux niveaux continental et international, et de consentir davantage d'efforts visant à promouvoir les relations bilatérales".