Afrique Australe: La CPLP félicite le Président angolais pour son leadership exemplaire de la SADC

Luanda — La Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) a félicité vendredi, à São Tomé et Príncipe, le Président de la République, João Lourenço, pour son leadership exemplaire et efficace au sein de la SADC au cours de la période biennale 2023-2024.

Selon le communiqué final de la XXIXe réunion ordinaire du Conseil des ministres de la CPLP, la présidence pro tempore du chef de l'État angolais au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a renforcé la mise en oeuvre de programmes et de projets visant à approfondir l'intégration régionale vers un développement socioéconomique durable et inclusif.

La CPLP a souligné le dévouement et les efforts qui garantissent la réalisation et le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, en tant que pilier fondamental pour la réalisation des aspirations des pays et des peuples d'Afrique australe.

L'organisation a également exprimé son appréciation pour les efforts continus déployés par João Lourenço en tant que médiateur nommé par l'Union africaine pour faciliter le dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en vue de réduire les tensions affectant la sécurité dans l'est de la RDC, dans la poursuite d'une paix et d'une sécurité durable.

Les chefs de diplomatie des pays lusophones ont salué les activités menées par la présidence angolaise au sein de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), 2022-2025, visant à atténuer les effets du changement climatique, à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence, la valorisation de la production interne de chaque pays, à travers des partenariats avec des institutions internationales.

%

D'autre part, ils ont apprécié la prise des fonctions des membres du Secrétariat permanent de l'Assemblée Parlementaire de la CPLP (AP-CPLP), à Luanda, à travers la création de conditions techniques et logistiques par l'Angola, dont l'action permettra de renforcer la contribution de l'Assemblée parlementaire à approfondir la coopération interparlementaire et à renforcer le dialogue interinstitutionnel.

Ils ont salué la nomination de leur secrétaire permanent, Pedro Ela Nguema Bea, nommé par le Sénat de Guinée équatoriale comme président par intérim de l'AP-CPLP, ainsi que la nomination du secrétaire permanent adjoint, désigné par l'Assemblée nationale d'Angola.