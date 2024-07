Afrique: Arrivée du Chef de l'Etat angolais à Accra pour la réunion de l'Union africaine

Accra (De l'envoyé spécial) - Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé ce samedi (20), à Accra, au Ghana, où il participera à la 6ème réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine (UA ), les Communautés économiques régionales (CER) et les Mécanismes régionaux (MR).

À son arrivée au pays de Kwame Nkrumah, l'un des principaux dirigeants historiques du panafricanisme, l'homme d'État angolais, accompagné de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a été accueilli par des hautes personnalités des gouvernements de l'Angola et du Ghana.

Lors de cette 6ème réunion de coordination, précédée de la 45ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, les hommes d'État africains évalueront l'état de l'intégration continentale et coordonneront les efforts pour accélérer le processus.

La mise en oeuvre d'une division claire du travail et d'une collaboration efficace entre l'Union africaine, les CER, les MR et les États membres conformément au principe de subsidiarité, de complémentarité et d'avantages comparatifs sont également à l'ordre du jour.

De même, les dirigeants africains aborderont les meilleures voies pour l'Union africaine et les CER sur les questions liées aux programmes prioritaires, aux ressources nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes, ainsi qu'évalueront l'état de mise en oeuvre des décisions et des instruments juridiques relatifs aux relations entre l'UA, les CER et les MR.

João Lourenço participe à l'événement en tant que président de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et champion de la paix de l'Union africaine, d'où son implication en tant que médiateur dans la recherche de solutions pacifiques aux différents conflits, notamment en République démocratique du Congo (RDC).

Dans ce domaine également, l'Angola a assumé, au début du mois, la présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, ce qui implique un plus grand engagement du pays dans les questions de paix et de sécurité continentales.

L'Union africaine compte actuellement huit communautés économiques reconnues, à savoir l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), l'Union du Maghreb arabe (UMA), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (EEAC), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et, plus récemment, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).