Angola: Chinguar et Chitembo sur la route touristique de l'édition du Raid-Okavango

Cuito — Les municipalités de Chitembo et Chinguar de la province de Bié font partie des lieux qui seront visités par les touristes de différents pays lors de la première édition du Raid-Okavango, qui se déroulera du 20 au 26 septembre de cette année.

Dans la province de Bié, quatre municipalités font partie du projet Okavango, à savoir Cuito, Camacupa, qui possède le sanctuaire des hippopotames comme point d'écotourisme, Chitembo (source de la rivière Cuanza) et Chinguar (Morro Tchimbango), le mont le plus haut de la province. Bié a 70 314 kilomètres carrés et environ deux millions d'habitants.

Se confiant à l'Angop, à Chinguar, dans le cadre des préparatifs de la première édition du Raid Okavango, le président du Conseil d'Administration (PCA) de l'Agence Nationale pour la Gestion de la Région de l'Okavango (ANAGERO), Rui Lisboa, a déclaré que le raid vise à montrer le potentiel touristique, afin d'attirer davantage d'investissements, pour contribuer au développement du pays, essentiellement dans le secteur du tourisme.

Rui Lisboa a salué les efforts des administrations municipales dans la mise en oeuvre d'actions visant à préserver les sites touristiques, en mettant l'accent sur la source de la rivière Kwanza, située dans la municipalité de Chitembo. L'Agence Nationale de Gestion de la Région de l'Okavango a déjà visité la source du fleuve Kwanza, Morro Tchimbango (Chingar), des attractions touristiques.

L'ANAGERO est un organe de l'exécutif angolais, créé par décret présidentiel nº 279/19 du 11 septembre, pour promouvoir, attirer et faciliter les investissements privés qui contribuent à la gestion intégrée de la région angolaise de Cubango/Okavango. Il vise également à assurer une utilisation rationnelle et à assurer un développement durable de la région, sans compromettre les principes de protection et de préservation des valeurs sociales, économiques, environnementales, scientifiques et culturelles existantes.

La composante angolaise de cette zone de conservation transfrontalière Okavango-Zambezi s'étend sur 90 mille kilomètres carrés, composée des municipalités de Cuito-Cuanavale, Mavinga, Rivungo, Derico et Nancova et fait partie intégrante de deux parcs nationaux, Luenga Luana et Mavinga. Le projet régional Okavango-Zambezi (KASA), lancé en 1993, constitue la plus grande initiative transfrontalière du continent africain, couvrant 444 462 kilomètres carrés. Il relie 36 zones de conservation en Angola, ainsi qu'en Zambie, au Zimbabwe et en Namibie, dans la région de l'Afrique australe.