Togo: Avancer vers une transition énergétique équitable

Du 22 au 26 juillet, Lomé sera le théâtre du 3e Symposium Thématique des Centres d'Excellence en Énergie de l'Afrique de l'Ouest (WACEENET). Cet événement ambitieux vise à renforcer la synergie entre les divers acteurs du secteur de l'énergie afin de promouvoir une transition énergétique inclusive et durable dans la région.

Placée sous le thème "Transition énergétique et justice sociale : accès universel à l'énergie", cette rencontre rassemblera des experts, des chercheurs et des étudiants pour examiner les défis et les opportunités liés à la transition énergétique en Afrique de l'Ouest.

La transition vers une économie bas-carbone est une priorité mondiale. Cependant, il est crucial que cette transition profite à toutes les couches de la société, en particulier aux populations les plus vulnérables.

"Alors que le monde s'oriente vers une économie bas-carbone, il est essentiel de s'assurer que cette transition bénéficie à toutes les couches de la société, notamment les populations les plus vulnérables", a confié Yao Bokovi, directeur du centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité de l'université de Lomé.

Le symposium offrira une plateforme unique pour échanger sur les moyens de garantir un accès équitable aux sources d'énergie propres et durables. Les participants auront l'occasion de partager leurs expériences et de proposer des solutions innovantes pour surmonter les obstacles actuels. Parmi les sujets abordés, on peut citer :

Les stratégies pour une transition énergétique inclusive.

Les technologies innovantes pour un accès universel à l'énergie.

Les politiques et les cadres réglementaires nécessaires pour soutenir cette transition.

L'importance de l'équité et de la justice sociale dans la distribution de l'énergie.

L'événement verra la participation d'un large éventail d'acteurs, incluant des décideurs politiques, des chercheurs, des étudiants et des représentants d'organisations internationales. Cette diversité permettra de garantir une approche holistique et inclusive des discussions, enrichissant ainsi le dialogue et favorisant des solutions pratiques et applicables.