Congo-Kinshasa: Kongo-Central - Le nouveau gouverneur dévoile son programme d'action

Grâce Nkuanga Bilolo, le nouveau gouverneur du Kongo-Central, a présenté son programme d'action lors d'une plénière à l'Assemblée provinciale de Matadi le vendredi 19 juillet.

Adopté par les députés provinciaux, ce programme est structuré en cinq piliers principaux, comportant 27 stratégies sectorielles et 52 objectifs spécifiques, à atteindre par la mise en oeuvre de 205 actions suivies par des indicateurs.

Ce plan prend en compte presque tous les secteurs de la vie provinciale, assurant un équilibre entre les dix territoires du Kongo-Central. Parmi les priorités figurent le renforcement de la gouvernance, la consolidation de la paix, le développement social et la valorisation des ressources humaines. Grâce Nkuanga Bilolo affirme que son programme reflète une vision d'émergence pour le Kongo-Central.

Le nouveau gouverneur du Kongo Central dit s'être Inspiré par la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et ses six axes prioritaires pour le nouveau quinquennat, ce programme s'appuie également sur le Programme de développement local des 145 territoires et le Plan de développement provincial.

Le gouverneur a estimé que la réalisation des différents projets et actions nécessite un budget de plus de 4 688 milliards de Francs congolais, réparti selon les piliers, les stratégies sectorielles et les actions. Les fonds proviendront à 60 % des acquis de la province, et les 40 % restants seront recherchés auprès des partenaires extérieurs. Parmi les acquis, 20 % sont attendus du gouvernement central, 25 % seront fournis par le gouvernement provincial et 15 % par les partenaires techniques et financiers.

Des efforts seront déployés pour maximiser les recettes, notamment en luttant contre le coulage des recettes et la fraude, ainsi qu'en faisant du lobbying pour augmenter la part de la province et l'apport des partenaires techniques et financiers, a également fait savoir le gouverneur Grâce Bilolo.