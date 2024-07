Ethiopie: Des adolescents de la deuxième génération de la diaspora éthiopienne plantent des graines dans le cadre du projet Chaka

<strong>Addis Ababa — La deuxième génération de la diaspora éthiopienne, qui est revenue dans son pays d'origine dans le cadre de l'initiative "Retour à vos origines", a planté des semis dans le cadre du projet Chaka aujourd'hui.

Les adolescents de la diaspora ont déclaré qu'ils étaient ravis de participer à la campagne nationale de plantation de semis dans le cadre du projet Chaka. Rappelons que le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé la deuxième génération de la diaspora éthiopienne à rentrer au pays en trois étapes, du 30 décembre 2023 au 30 septembre 2024.

Au cours des deux derniers cycles, la deuxième génération d'Éthiopiens de la diaspora a participé à diverses activités. Lors de ce troisième tour, des adolescents sont revenus à leur origine et ont participé à la plantation de semis dans le cadre du projet Chaka aujourd'hui.

Parmi eux, l'adolescente Zefitret Esuendalew, originaire d'Afrique du Sud, a déclaré qu'elle était très enthousiaste à l'idée de venir dans son pays d'origine et de laisser son héritage.

"Je pense que c'est une véritable expérience et que revenir dans mon pays d'origine est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et vous savez, c'est une bonne chose de faire cela (planter des arbres)".

Elle a exhorté toutes les personnes d'origine éthiopienne à venir dans leur pays et à apprendre à connaître leur culture et leur identité. "Mon message aux gens est que vous devriez visiter l'Éthiopie et connaître votre culture ainsi que votre peuple", a souligné Mme Zefitiret.

L'autre adolescent, Eyoel Yared, originaire du Canada, a remercié le Premier ministre Abiy Ahmed d'avoir lancé un appel spécial à la deuxième génération d'Éthiopiens pour qu'ils visitent leur pays d'origine. Il a ajouté qu'il s'était beaucoup amusé pendant son séjour.

"C'est vraiment amusant et passionnant. J'apprécie vraiment que le Premier ministre Abiy ait décidé d'organiser un événement spécial pour nous et tous les autres.

L'adolescente Kibir Michael, originaire d'Amérique, a déclaré que l'une de ses activités préférées était de planter des semis. En ce sens, elle a déclaré que sa participation au programme Green Legacy lui avait procuré un sentiment particulier.

Kibir a appelé la deuxième génération à revenir dans son pays et à y laisser son héritage. Pour sa part, l'adolescent Kidus Yared, originaire du Canada, a déclaré : "C'est un bon souvenir pour moi (de planter des semis). C'est paisible et j'aime cet endroit agréable".