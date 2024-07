Afrique: L'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS stimulerait sa croissance économique, selon un conseiller du PNUD

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie pourrait tirer parti de son adhésion aux BRICS pour stimuler la croissance économique et le développement, a déclaré à l'ENA Gedion Jalata, conseiller en développement au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Depuis plusieurs mois, l'Éthiopie est officiellement devenue le dernier membre du groupe des nations BRICS, qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, entre autres nouveaux membres.

Selon M. Gedion, cette avancée historique devrait permettre à l'Éthiopie de bénéficier d'une myriade d'avantages, notamment en facilitant ses activités d'importation et d'exportation sans dépendre constamment de devises étrangères, un défi de longue date pour le pays.

L'un des principaux avantages de l'adhésion aux BRICS est la création de la nouvelle banque de développement, l'idée d'utiliser les monnaies locales pour les échanges avec le groupe de pays de ce bloc.

Cela pourrait aider l'Éthiopie à diversifier les devises pour ses exportations et ses importations, a expliqué M. Gedion. Il a ajouté que cette initiative était bénéfique pour l'Éthiopie, car elle lui permettrait d'effectuer des échanges et des transactions en utilisant des monnaies autres que le dollar, ce qui atténuerait considérablement les contraintes financières auxquelles le pays est confronté depuis des années.

Pour le conseiller, cette initiative ouvre de nouvelles perspectives de croissance et de collaboration. Les BRICS ouvrent la nouvelle banque de développement, ce qui signifie qu'ils créent une nouvelle monnaie. Cela pourrait donc aider l'Éthiopie en termes d'exportations et d'importations. M. Gedion a souligné que l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS témoignait de l'influence et de l'importance croissantes de ce pays dans le monde.

"Le fait d'être accepté comme membre des BRICS est une réussite remarquable qui souligne la position de l'Éthiopie en tant qu'acteur clé de l'économie et de la diplomatie mondiales. Cela renforcera le pouvoir de négociation de l'Éthiopie et lui permettra de nouer des liens plus étroits avec d'autres économies émergentes, au bénéfice de son peuple", a-t-il révélé.

En outre, M. Gedion a souligné la possibilité pour l'Éthiopie de tirer profit des expériences de développement des autres membres des BRICS, en particulier de la Chine. "La Chine a réussi à sortir plus de 700 millions de personnes de la pauvreté en moins de 30 ans. Je pense que cela peut être une bonne leçon pour les pays africains", a-t-il déclaré.

Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à être membre des BRICS. Comme vous le savez, la collaboration entre ces pays renforce le commerce, ainsi que l'investissement et l'aide au développement. Les échanges entre les pays des BRICS et les pays des BRICS seront prioritaires par rapport à d'autres pays.

M. Gedion a également souligné l'importance du partenariat entre l'Éthiopie et la Chine, notant qu'il n'a cessé de se renforcer. Partageant son point de vue sur le développement des infrastructures, M. Gedion estime que l'Éthiopie peut grandement bénéficier de l'expertise des pays des BRICS.

"Nous pouvons apprendre beaucoup de la Chine, ainsi que des infrastructures douces comme l'éducation, la santé et d'autres secteurs de l'économie", a-t-il déclaré. Alors que l'Éthiopie entame ce nouveau chapitre en tant que membre des BRICS, le pays est prêt à récolter d'importantes récompenses qui renforceront son économie, accroîtront son influence mondiale et amélioreront la vie de ses citoyens.

En outre, l'adhésion de l'Éthiopie à ce bloc émergent est considérée comme un développement historique qui marque une étape cruciale dans le cheminement de la nation est-africaine vers le développement durable et la prospérité.