Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Juillet 2024

Sénégal : Justice et lois - L’Observatoire national des lieux de privation de liberté remet son rapport au chef de l’État

C’est l’un des tous premiers rapports que le président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu depuis son installation au Palais de la République. Les dirigeants de l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL) ont en effet été reçus, vendredi au Palais de la République par le chef de l’État. La délégation conduite par l’Observateur national Madiaw Diaw s’est entretenu avec le président de la République sur la situation des prisons au Sénégal. Le rapport remis au chef de l’État est un « document, crucial pour l’évaluation des conditions de détention et des droits des détenus ». Il vise à améliorer le système pénitentiaire national. « D’ailleurs le chef de l’État accorde un intérêt tout particulier à l’amélioration des conditions de détention pour avoir été lui-même, jusqu’à 15 jours avant son élection à la magistrature suprême, un pensionnaire des lieux de détention. Ainsi le président Bassirou Diomaye Faye s’est engagé à inscrire désormais la remise de ce rapport dans l’agenda républicain de notre pays et a salué les recommandations formulées dans ledit rapport. (Source :adakar.com)

Egypte : Diplomatie- L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Egypte présente ses lettres de créance

Dole Gueu Albert a présenté ses Lettres de Créance à Abdel Fattah AL-SISI, président de la République Arabe d’Egypte en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près la République Arabe d’Egypte avec résidence au Caire, le dimanche 14 juillet 2024 a appris Abidjan.net dans une note partagée ce samedi 20 juillet 2024.Nommé en Conseil des Ministres du 28 février 2024, l’Ambassadeur Dole est le 9ème ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Egypte depuis l’établissement des relations diplomatiques entre ce pays frère et la Côte d’Ivoire le 07 décembre 1973.Bien avant, le diplomate ivoirien occupait le poste de Représentant Permanent Adjoint de la République de Côte d’Ivoire auprès de l’Office des Nations Unies et des autres Organisations Internationales à Vienne en qualité d'ambassadeur. L’Egypte est la deuxième puissance économique du continent après l’Afrique du Sud. Elle est la plus puissante armée du monde arabe et la première puissance militaire de l’Afrique, selon le « Global Fire ». (Source : abidjan.net)

Burkina Faso : Cohésion sociale - Fds et civils communient autour du ballon rond à Ouagadougou

Une équipe de l’armée de l’air, de la police nationale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, en gros, une équipe des FDS cumulées avec une équipe de civils s’affrontent du 19 au 20 juillet 2024 à Ouagadougou. Au nombre de 13, ces équipes communient dans l’objectif de renforcer les liens non seulement entre FDS mais aussi avec les civils du Burkina Faso. La compétition a été organisée par l’état-major général des armées. Un tournoi Maracaña pour renforcer les liens non seulement entre les corps de métiers d’armes du Burkina Faso mais aussi avec des civils, c’est l’objectif de cette édition. A l’aller, c’est treize équipes qui ont été présentes, avec cet objectif tracé.Ce tournoi est une initiative qui reprend après plusieurs années de pause. Il est donc, selon le chef d’état-major général des armées Célestin Simporé, important pour les FDS en ce sens que c’est une relance des activités sportives pour cette fois. Pour lui c’est un pari gagné au regard de la situation sécuritaire du pays. Ce tournoi bénéficie de plusieurs accompagnements. Win-phone SARL est l’un des partenaires. (Source : burkina24)

Côte d’Ivoire : Développement de systèmes alimentaires durables - Abidjan Legacy Program et le MIRAH œuvrent à la résilience alimentaire nationale

Abidjan Legacy Program (ALP) et le Ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRAH) se sont engagés à coopérer en matière de développement de systèmes alimentaires durables, suite à une rencontre, le 17 juillet 2024 à Abidjan, entre le ministre Sidi Touré et Abou Bamba, coordonnateur de ALP.Il s’agissait pour le MIRAH, à cette rencontre, de dégager des perspectives de collaboration avec Abidjan Legacy Program qui est soutenu par de nombreux bailleurs de fonds à hauteur de 2,5 milliards de dollars.Les échanges ont ainsi porté sur la production de lait, les initiatives de préservation des races bovines, caprines ainsi que les ovins. Les 11 centres d’application et de spécialisation existants sur le territoire national et les possibilités d’extension, les défis concernant les zoonoses (maladies humaines d’origine animales) ont également été au cœur des échanges, en mettant l’accent sur la nécessité d’accroître les approvisionnements nationaux en ressources animales dans un contexte sous-régional complexe. (Source : abidjan.net)

Niger : Promotion des produits locaux- Lancement à Niamey de la 1ère édition de l’exposition-vente des produits des centres de formation aux métiers

La Ministre de l’Éducation Nationale, de l’alphabétisation, de l’enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Shérif a lancé, ce jeudi 18 juillet 2024 au Centre des Métiers du Cuir et d’Art du Niger (CFM), la 1ère édition de l’exposition-vente des produits des CFM de la région de Niamey.Cette exposition-vente a pour objectif d’accroitre la visibilité des CFM et aussi de permettre au grand public de découvrir les efforts des formateurs et les talents des apprenants. Le lancement de cette 1ère édition s’est déroulée en présence des membres du CNSP et du Gouvernement, du Secrétaire Général du Gouvernement, du SG du Gouvernorat, des administrateurs délégués des communes 1 et 3, des responsables des structures centrales et déconcentrées du Ministère de l’Éducation nationale, des responsables des Syndicats et ONG du secteur de l’éducation et de la formation, des responsables de l’Association des Parents d’élève, des acteurs de la société civile et de plusieurs autres invités. (Source : aniamey.com)

Bénin : Football/ Classement Fifa- Le Bénin maintient sa position

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a procédé, ce jeudi 18 juillet, à la publication de son classement des nations actualisé pour le mois de juillet 2024 courant. Le Bénin a conservé sa 19e place en Afrique et sa 91e place dans le classement mondial. Cette stabilité est le résultat d'une série de performances remarquables lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards du Bénin avaient réalisé une progression significative dans le classement précédent, grimpant de la 21e à la 19e place africaine. Cette ascension a été largement attribuée à leurs victoires décisives contre le Rwanda (1-0) et le Nigéria (2-1). Ces succès ont non seulement renforcé leur position sur la scène continentale, mais ont également permis de consolider leur rang au niveau mondial, où ils restent à la 91e place. (source :acotonou.com)

Rca : Droits de l’Homme- L’Onu dénonce des violations des droits humains dans les prisons

Les Nations Unies ont appelé les autorités centrafricaines à mettre en place des mesures urgentes pour garantir le respect des droits humains dans les prisons en République Centrafricaine, où torture, mauvais traitements, détentions illégales et arbitraires sont fréquents, selon un rapport publié jeudi. Joseph Bindoumi, président de la ligue Centrafricaine des droits de l’homme, nous en dit plus. ( Source :abangui.com)

Gabon : JO paris 2024 - Virginia Aymard seule athlète boursière qualifiée

Sur les 10 athlètes gabonais bénéficiaires de l’allocation boursière de l’État estimée à plus de 50 millions FCFA, seule la judokate Virginia Aymard a rendu la pareille. En effet, il lui aura fallu 18 mois pour décrocher son précieux sésame pour les Jeux olympiques (JO) d’été qui se dérouleront à Paris en Août 2024.Mis en place par l’ancien ministre des Sports Franck Nguema lors de la Réforme olympiade 2021-2024, le mécanisme d’accompagnement des athlètes gabonais semble finalement une hérésie. Et ce, d’autant plus qu’elle n’a pas eu l’effet escompté. Pourtant, ces financements auraient dû permettre d’optimiser les performances de nos sportifs à l’international car étant dans des conditions de préparation idoines. (Source : alibreville.com)