Afrique: Présidentielle aux États-Unis - Joe Biden annonce le retrait de sa candidature et appelle à soutenir sa Vp Kamala Harris

La pression était trop forte et l’information avait commencé à circuler : Le démocrate Joe Biden, président des États-Unis et candidat à sa réélection en novembre prochain, a finalement annoncé ce dimanche 21 Juillet, qu’il retirait sa candidature dimanche. Il l’a fait dans un courrier publié sur X. Une note aussitôt reprise par plusieurs à travers le monde. Citons entre autres, Le Parisien et France24.

« Ce fut le plus grand honneur de ma vie d’être votre président. Bien que j’aie eu l’intention de me représenter, je pense qu’il est dans l’intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l’accomplissement de mes devoirs en tant que président jusqu’à la fin de mon mandat », a-t-il écrit dans cette lettre. Le président démocrate a également annoncé qu’il s’adresserait à la nation américaine plus tard dans la semaine pour donner « plus de détails à propos de cette décision », rapporte Le Parisien.

Depuis son débat complètement raté face à Donald Trump fin juin, qui a suscité une vague d’interrogations sur ses capacités physiques et mentales, le président sortant était acculé face à la pression médiatique et les demandes de désistement venant de son propre camp.

Mercredi dernier, ajoute la source, Adam Schiff, un proche allié de Joe Biden, avait réclamé le retrait du chef d’État de la présidentielle américaine. « Notre nation est à la croisée des chemins. Une deuxième présidence Trump saperait les fondements mêmes de notre démocratie, et j’ai de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du président à vaincre Donald Trump en novembre », déclarait-il.

Dans le camp démocrate, l‘appel de Biden à soutenir la vice- présidente Kamala Harris, est très bien accueilli par des têtes fortes comme Barak Obama, Nancy Pelozi, Hillary et Bill Clinton entre autres, ajoute France 24.

Pendant que la Vice présidence K. Harris affiche ouvertement désormais ses ambitions à briguer et gagner la candidature devant la prochaine convention des démocrates pour croiser le fer avec le républicain Donald Trump.

Quelques semaines plus tôt, c’est le comité de rédaction du prestigieux journal américain New York Times qui demandait au président sortant de se retirer de la course à la Maison Blanche. « Monsieur Biden a été un président admirable. Sous son commandement, la nation a prospéré et a commencé à relever une série de défis à long terme, et les plaies ouvertes par Monsieur Trump ont commencé à se refermer. Mais le plus grand service public que pourrait rendre aujourd’hui Monsieur Biden serait d’annoncer qu’il ne se représentera pas à l’élection », écrivait le journal, le qualifiant de « l’ombre d’un dirigeant ».