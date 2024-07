Niger: Fin du Millenium Challenge Account (Mca)- Une quantité importante de matériels et moyens logistiques rétrocédée à l'Etat nigérien

Le Millenium Le Millenium Challenge Account (Mca), dont le projet est à terme, a rétrocédé à l’Etat du Niger, une quantité importante de matériels et moyens logistiques ainsi que d’autres biens mobiliers, a déclaré le jeudi 18 Juillet 2024, le secrétaire Général de la présidence du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), M. Mossi Salou. Annonce l’Anp.

Cette rétrocession, ajoute le confrère qui s'est effectuée sous la supervision de l'étude de Maitre Ibrahim Salifou Mallam Soffo, Huissier de Justice en présence des représentants de Mca-Niger et des points focaux de la Présidence du Cnsp a concerné notamment 54 véhicules tout terrain ; 81 Motos dont 41 KASEA, 23 YAMAHA DT125, 17 SUZUKI TF125, 7 Groupes électrogènes, Divers matériels informatiques et bureautiques.

M. Mossi Salou a fait savoir que les hautes autorités du pays se réjouissent du succès des interventions du Millenium Challenge Corporation (Mcc) au Niger, reconnaît et salue le pragmatisme de cette coopération au développement bénéfique aux populations rurales de notre pays. « La présidence du Cnsp, conformément à son engagement d'œuvrer à la consolidation de la paix, de la fraternité et du raffermissement de la souveraineté nationale et dans un souci de transparence et de traçabilité de destinations des biens reçus et restitués, informe l'opinion publique nationale et internationale qu'à sa clôture, le projet a rétrocédé à l'Etat du Niger, à travers elle, une quantité importante de matériels et moyens logistiques ainsi que d'autres biens et mobiliers » , a annoncé M. Mossi Salou qui rappelle également que « ces biens et mobiliers provenant des différents sites d'implantation du Millenium Challenge Account au Niger notamment à Niamey, Dosso, Tahoua (y compris Konni) et Maradi ont fait l'objet d'un rapport de rétrocession ».

%

Le secrétaire général de la présidence du Cnsp de souligner que ces équipements sont ensuite répartis au niveau des différentes administrations de l'Etat pour certains et stockés dans les magasins de l'Opvn et Solin pour d'autres et qu’une partie du matériel rétrocédé a déjà fait l’objet de répartitions. « Le Mca-Niger est placé sous la tutelle administrative de la Présidence du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie. Il intervient dans plusieurs domaines d'activités de développement dont l'agriculture, l'irrigation, la santé animale, la récupération des terres, les routes, les jeunes, les femmes et l'éducation », note-ton.