Sénégal: Touba - Cheikh Tidiane Dièye au chevet des habitants touchés par les inondations

Touba — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s'est rendu, samedi à Touba (centre), pour apporter le soutien du gouvernement aux populations des quartiers affectées par les fortes pluies enregistrées ces derniers jours, a constaté l'APS.

"Je suis venu pour me rendre au chevet des populations de certains quartiers de Touba affectés par les inondations depuis quelques jours suite aux pluies qui se sont accumulées.", a-t-il dit.

Il s'exprimait au terme de sa visite à Touba où il a été accueilli par le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, le maire de Touba, Abdou Lahat Ka, et les représentants des services régionaux, départementaux et municipaux.

Lors de sa visite, Cheikh Tidiane Dièye s'est beaucoup intéressé au quartier de Nguiranène, l'un des plus sévèrement touchés. Il a exprimé la solidarité du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de l'ensemble du gouvernement et du peuple sénégalais aux habitants affectés, leur assurant que les autorités "seront toujours à leurs côtés".

Il estime qu"'il n'était pas possible pour le nouveau gouvernement de résoudre tous les problèmes récurrents en quelques mois", annonçant que des mesures seront prises pour atténuer significativement les difficultés des populations.

Cheikh Tidiane Dièye est allé constater de visu l'état d'avancement des travaux en cours devant la mairie de Touba, indiquant que ceux-ci seront accélérés cette semaine afin de libérer complètement les deux voies d'accès à la ville sainte.

Il a également visité le bassin de Nguélémou, où il dit avoir constaté que les travaux, interrompus à cause d'un retard des paiements dus aux entreprises, avaient repris après un déblocage urgent des fonds. "Aujourd'hui, ces travaux sont en cours d'accélération", s'est -il réjoui.

À Keur Niang, Cheikh Tidiane Dièye a inspecté la station de pompage et le bassin de rétention dont la capacité de pompage va passer de 2800 m³ à 6000 m³, dans les les deux ou trois prochains jours. Il a insisté sur la nécessité d'augmenter cette capacité dès que possible pour atténuer les inondations et soulager les populations.

Enfin, le ministre a magnifié la résilience des habitants de Touba, notamment des jeunes qui se mobilisent pour aider la communauté en pompant les eaux et en nettoyant les zones inondées.

Cheikh Tidiane Dièye a annoncé un don de matériel de pompage et d'équipement pour les soutenir et a prévu de rencontrer plusieurs associations de la cité religieuse, à Dakar, pour élaborer un plan d'action complémentaire au plan existant, mis en oeuvre sous l'autorité du gouverneur avec le soutien du maire et de tous les acteurs locaux.

"Nous serons toujours à leurs côtés", a conclu le ministre, soulignant l'importance de la solidarité et de la coopération pour surmonter les défis actuels.