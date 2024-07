Afrique de l'Ouest: Le Cluster industriel électrique du pays participe au 9e Forum de l'énergie des pays de l'Afrique de l'Ouest

Mostaganem — Le Cluster industriel électrique d'Algérie (CIEL) participera au 9e Forum de l'Autorité de régulation de l'énergie territoriale de l'Afrique de l'Ouest (ARREC), qui se tiendra à Accra (capitale du Ghana), du 24 au 25 juillet, a-t-on appris dimanche du Président du Cluster, Bachir Djilani Kobibi.

Dans une déclaration à l'APS, M. Kobibi a souligné que la participation à ce Forum, consacré cette fois au thème de "la sécurité du commerce de l'électricité dans la région de l'Afrique de l'Ouest : l'interaction entre les politiques nationales et les règles du marché libre", permettra de faire connaitre les énormes capacités de l'Algérie dans le domaine des industries électriques et l'examen des opportunités de coopération prometteuses dans les domaines des équipements, des technologies et des études liées à l'énergie électrique, notamment l'installation, la gestion, la distribution, la maintenance, les études et la sécurisation des installations.

Ce Forum vise à renforcer les rôles de différents acteurs dans le domaine du marché énergétique, notamment les responsables de gouvernement, les opérateurs économiques et les différentes instances du groupe économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et développer le cadre juridique du marché de l'électricité, afin de réaliser l'équilibre entre la sécurité de l'alimentation en énergie électrique et les règles de la libre concurrence au sein du marché territorial, a-t-il dit.

Selon M. Kobibi, les organisateurs œuvrent à "encourager la coopération entre les pays du groupe et son environnement, en adaptant les politiques et les réglementations liées à ce domaine énergétique, d'autant que le Forum sera précédé d'une réunion des comités consultatifs des opérateurs et des organismes de régulation membres de l'Autorité Régionale de Régulation de l'Energie de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO/ECWAS)".

"Cette manifestation économique est considérée comme importante pour le Cluster industriel électrique de l'Algérie, en raison des discussions sur les mécanismes visant à encourager les investissements dans le domaine des infrastructures transfrontalières d'énergie électrique, les mécanismes de sécurisation du financement, la levée des obstacles et le respect des accords liés au marché de l'énergie territorial", a ajouté le même responsable.

Selon la même source, ce groupe compte bénéficier de l'expérience algérienne dans le domaine de la production électrique et de ses équipements et adhérer à cet organisme régional spécialisé dans l'énergie, étant donné qu'il est considéré comme un pionnier continental en termes de moyens et d'expertise.

Lors de ce Forum, 4 ateliers seront organisés sur les règles du libre marché et des échanges dans le domaine de l'énergie électrique, les défis et opportunités du commerce territorial de l'électricité, les politiques nationales et leur rôle dans la création d'un marché territorial compétitif, les innovations technologiques et le développement de l'infrastructure d'une assurance énergétique subventionnée.

Pour rappel, le Cluster industriel électrique de l'Algérie a conclu, récemment, deux conventions, la première avec l'Autorité régionale de régulation de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest et la seconde avec une association professionnelle du Bénin, et ce dans le but de renforcer la coopération et de resserrer les liens économiques et commerciaux dans le domaine de l'énergie électrique.