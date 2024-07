Algérie: Protection civile - Le plan de prévention et de la lutte contre les incendies a prouvé son efficacité

Alger — Le plan stratégique de prévention et de lutte contre les incendies mis en place par la Protection civile a prouvé son efficacité grâce à la synergie entre alerte précoce et intervention proactive par différents moyens terrestres et aériens.

Dans une déclaration à l'APS, le colonel Farouk Achour, inspecteur à la Direction générale de la Protection civile, a indiqué que le plan stratégique de prévention et de lutte contre les incendies mis en place cet été avait "porté ses fruits grâce à la synergie entre alerte précoce, moyens aériens et intervention sur le terrain", soulignant que ce plan avait permis d'éteindre rapidement tous les incendies signalés.

"Comparativement à la même période de l'année dernière, une diminution (-83%) des superficies touchées par des incendies a été enregistrée", a-t-il précisé.

Ce plan, qui vient combler les lacunes relevées les années précédentes, "repose sur trois axes : d'abord la prévention à travers la sensibilisation, notamment à l'endroit des citoyens vivant dans des zones à risque, ensuite la coordination entre les différents secteurs pour une utilisation optimale des ressources et, enfin, l'analyse des anciens plans pour élaborer un plan plus performant permettant d'exploiter au mieux les ressources humaines et matérielles et d'élever le niveau d'alerte", a expliqué le responsable.

Dans ce cadre, le colonel Achour a fait état de "la mobilisation de 505 unités d'intervention au niveau des wilayas à risque, de 65 colonnes mobiles, d'unités spécialisées en cas d'incendie et de 5 détachements régionaux prêts à appuyer les unités de wilaya, encadrés par plus de 20.000 agents, tous grades confondus".

"Les moyens aériens de lutte contre les incendies ont également été renforcés avec l'affrètement de 12 avions, qui s'ajoutent aux moyens considérables de l'Armée nationale populaire (ANP)", a-t-il poursuivi.

La stratégie prévoit aussi, a-t-il dit, "l'accompagnement des agriculteurs tout au long de la campagne de moisson pour préserver les récoltes et contribuer à la sécurité alimentaire, à travers un dispositif d'intervention au niveau des grands périmètres agricoles et la sensibilisation des agriculteurs".

Le colonel Achour a, par ailleurs, évoqué "le renforcement de l'utilisation de la numérisation et de l'intelligence artificielle dans l'élaboration de plans d'intervention et l'identification des régions les plus exposées aux risques d'incendie afin que des décisions éclairées puissent être prises".

Concernant la saison estivale, le responsable a fait savoir que le dispositif de surveillance des plages comptait "10.000 agents mobilisés à travers 455 plages autorisées à la baignade".

Depuis début juin 2024, 75 personnes sont mortes par noyade, dont 53 au niveau de plages interdites à la baignade et 20 au niveau de points d'eau, d'où la nécessité de sensibiliser davantage les estivants, a-t-il insisté.